Zu einem hoch­ka­rä­ti­gen Preis­trä­ger­kon­zert lädt die Gesell­schaft Har­mo­nie am Sonn­tag, 12. Mai um 17 Uhr in den Spie­gel­saal der Har­mo­nie ein. Zu hören sein wer­den erste Preis­trä­ge­rin­nen und Preis­trä­gern des dies­jäh­ri­gen 61. Lan­des­wett­be­werbs Jugend musi­ziert, der vom 08.–11. März 2024 in Kemp­ten statt­fand. Die jun­gen Musi­ke­rin­nen und Musi­ker berei­ten sich der­zeit auf das gro­ße bun­des­deut­sche Fina­le, den Bun­des­wett­be­werb vor, der vom 16.–22. Mai 2024 in Lübeck durch­ge­führt wird.

Soli­stisch zu hören sein wer­den Block­flö­te, Quer­flö­te, Kla­ri­net­te, Saxo­phon und Fagott sowie Gitar­re und E‑Bass. Im Ensem­ble musi­ziert ein Duo Kla­vier und ein Streich­in­stru­ment sowie Kla­vier-Duos vier­hän­dig. Auf dem Pro­gramm ste­hen Wer­ke u.a. von van Eyck, Mozart, Ros­si­ni, Weber, Brahms, Dvo­r­ak, Vil­la-Lobos und den Red Hot Chil­li Pep­pers. Die Mit­wir­ken­den kom­men aus Selb, Her­zo­gen­au­rach, Forch­heim und Bamberg.

Die­ses beson­de­re Kon­zert wird von der Gesell­schaft Har­mo­nie e.V. in Zusam­men­ar­beit mit dem Lan­des­aus­schuss Bay­ern „Jugend musi­ziert“ und dem Regio­nal­aus­schuss Bamberg/​Forchheim veranstaltet.

Die seit 1963 durch­ge­führ­ten Wett­be­wer­be Jugend musi­ziert fas­zi­nie­ren Jahr für Jahr bun­des­weit tau­sen­de jun­ger Men­schen und gehö­ren damit zu den erfolg­reich­sten Maß­nah­men musi­ka­li­scher Jugend­bil­dung in Deutschland.