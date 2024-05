Mut­ter­tag ist für vie­le Men­schen ein Anlass, um Dan­ke zu sagen und der eige­nen Mut­ter (oder Groß­mutter) eine klei­ne Freu­de zu berei­ten. Blu­men und ein klei­ner Kar­ten­gruß sind sind hier­für will­kom­me­ne Auf­merk­sam­kei­ten. Auch in die­sem Jahr bie­tet der Club Sor­op­ti­mist Forch­heim-Kai­ser­pfalz am Sams­tag, 11. Mai, zwi­schen 9.30 und 13 Uhr in der Haupt­stra­ße in Forch­heim die Mög­lich­keit, Blu­men und Kar­ten für den Mut­ter­tag zu erwer­ben. Gleich­zei­tig wird der gesam­te Erlös gespen­det und kommt dem Bür­ger­zen­trum-Mehr­ge­ne­ra­tio­nen­haus in Forch­heim zu Gute. Ein Pro­jekt, wel­ches die Sor­op­ti­mi­stin­nen seit meh­re­ren Jah­ren unterstützen.