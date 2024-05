Das Grün­dungs­netz­werk Coburg lädt am Mitt­woch, 15. Mai, ab 16 Uhr zu einem ver­locken­den Nach­mit­tag vol­ler pra­xis­na­her Work­shops und süßem Input zum The­ma Exi­stenz­grün­dung in die Digi­ta­le Manu­fak­tur nach Röden­tal ein. Unter dem ver­hei­ßungs­vol­len Mot­to „Grün­den in a nuts­hell“ erwar­tet die Teil­neh­me­rin­nen und Teil­neh­mer eine Viel­zahl an span­nen­den Programmpunkten.

Eröff­net wird die Ver­an­stal­tung für Grün­de­rin­nen und Grün­der durch Paul Redetz­ky, dem Grün­der von Emer­go Enter­tain­ment. Mit einem Impuls­vor­trag teilt er sei­ne Erfah­run­gen und Ein­blicke in die Welt der Selbst­stän­dig­keit und stimmt die Gäste auf den wei­te­ren Nach­mit­tag ein. Anschlie­ßend ste­hen zwei Work­shop-Run­den auf dem Pro­gramm, in denen die Teil­neh­men­den die Mög­lich­keit haben, aus ver­schie­de­nen The­men­ge­bie­ten zu wäh­len. Unter der Lei­tung von Prof. Dr. Hed­wig Schmid aus der Fakul­tät Wirt­schafts­wis­sen­schaf­ten der Hoch­schu­le Coburg erfah­ren die ange­hen­den Unter­neh­me­rin­nen und Unter­neh­mer im Work­shop „Twix“, wie sie ihren eige­nen Füh­rungs­stil ken­nen ler­nen und Co-Foun­der sowie Mit­ar­bei­ten­de fin­den kön­nen, die sie und ihre Stär­ken gut ergän­zen. Im Work­shop „Mars“ zeigt Lorenz Raab aus dem Refe­rat Trans­fer und Entre­pre­neu­ership der Hoch­schu­le den Wiss­be­gie­ri­gen, wie sie durch den Bau von Pro­to­ty­pen Ideen schnell visua­li­sie­ren, testen und ver­bes­sern kön­nen, um effek­ti­ve­re Lösun­gen zu ent­wickeln. Jona­than Fischer, Crea­ti­ve Art-Direc­tor bei Nuspace GmbH, ver­mit­telt im Work­shop „Smar­ties“, was man für erfolg­rei­che Vide­os in der bun­ten Welt der sozia­len Netz­wer­ke benö­tigt. Die Teil­neh­men­den ler­nen, kosten­gün­stig anspre­chen­de Kurz­vi­de­os zu erstel­len und erhal­ten Ein­blicke in die wich­ti­gen Aspek­te des Algo­rith­mus. Im Work­shop „Mil­ky Way“ führt Ali­sa Ehr­li­cher, Head of Mar­ke­ting & Com­mu­ni­ca­ti­on in der Zukunft​.Coburg​.Digi​tal GmbH, ihre Zuhö­re­rin­nen und Zuhö­rer in die Grund­la­gen von KI im Bereich Sprach­mo­del­le und Bil­der­ken­nung ein. Sie zeigt, wie man mit einer KI spre­chen muss (Promp­ting), um opti­ma­le Ergeb­nis­se in kur­zer Zeit zu erhal­ten, und gibt einen Ein­blick in die Mög­lich­kei­ten, wie KI als Arbeits­mit­tel bei der Grün­dung unter­stüt­zen kann.

Vor, wäh­rend und nach der Ver­an­stal­tung ste­hen Ver­tre­te­rin­nen und Ver­tre­ter der IHK zu Coburg sowie der regio­na­len Wirt­schafts­för­de­run­gen von Stadt und Land­kreis Coburg mit dem Ange­bot „Snickers“ bera­tend zur Sei­te und füh­ren Grün­de­rin­nen und Grün­der durch die for­ma­len Aspek­te einer Grün­dung, damit es (eben nicht) „mal wie­der län­ger dau­ert“. Die Agen­tur für Arbeit steht in die­ser Zeit unter dem Titel „Kit­Kat“ für alle Fra­gen zur Grün­dung aus der Arbeits­lo­sig­keit zur Ver­fü­gung und hilft Grün­de­rin­nen und Grün­dern wei­ter, die nach einer beruf­li­chen Pau­se neu durch­star­ten wollen.

Nach den Work­shops lädt das Grün­dungs­netz­werk Coburg zum ent­spann­ten Net­wor­king und Gril­len ein, um den Tag mit neu­en Ideen und Kon­tak­ten aus­klin­gen zu las­sen. Da das Grün­dungs­netz­werk Coburg auch Lust machen möch­te auf eine Selbst­stän­dig­keit, rich­tet sich die Ver­an­stal­tung nicht nur an Grün­de­rin­nen und Grün­der, son­dern auch an alle die es noch wer­den wol­len. Die Teil­nah­me an der Ver­an­stal­tung ist kosten­frei, eine Anmel­dung ist jedoch erfor­der­lich. Anmel­de­schluss ist am Frei­tag, 10. Mai. Wei­te­re Infos, Kon­takt­da­ten zu den teil­neh­men­den Orga­ni­sa­tio­nen und den Link zur Anmel­dung gibt es im Bereich Ver­an­stal­tun­gen unter: www​.exi​stenz​gruen​dung​-in​-coburg​.de

Um Exi­stenz­grün­der auf ihrem Weg in die Selbst­stän­dig­keit best­mög­lich zu unter­stüt­zen, haben sich die bei­den Wirt­schafts­för­de­run­gen von Stadt und Land­kreis Coburg, die Indu­strie- und Han­dels­kam­mer zu Coburg sowie die Hand­werks­kam­mer Ober­fran­ken, die Hoch­schu­le Coburg, die Agen­tur für Arbeit Coburg und das digi­ta­le Grün­der­zen­trum Zukunft​.Coburg​.Digi​tal zu einem regio­na­len Bünd­nis zusam­men­ge­schlos­sen. Das Grün­dungs­netz­werk bie­tet durch sei­ne ein­zel­nen Mit­glie­der ver­schie­de­ne Ser­vices, Unter­stüt­zungs­an­ge­bo­te und Ver­an­stal­tun­gen an. In regel­mä­ßi­gen Abstän­den wer­den auch gemein­sa­me Events durch­ge­führt, um das The­ma Exi­stenz­grün­dung zu bewer­ben. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen zu den Netz­werk­part­nern gibt es unter: https://​www​.exi​stenz​gruen​dung​-in​-coburg​.de