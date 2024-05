Am Sams­tag, den 18. Mai gastiert mit Joo Kraus einer der besten Trom­pe­ter Deutsch­lands zum ersten Mal in Forchheim.

WE ARE DOING WELL. Das ist erst mal ein ziem­lich breit­schult­ri­ges State­ment – spe­zi­ell in die­sen Zei­ten. Aber wie immer kommt es auf den Kon­text und den Absen­der an. Und der ist hier eben Joo Kraus. Ein Musi­ker, der am lieb­sten Gen­re­gren­zen und Sti­le­ti­ket­ten auf­löst und Musik so macht, wie er lebt: frei und füh­lend. Gut mög­lich also, dass das Album ein paar Extra-Dimen­sio­nen birgt. Spoi­ler: Ja, tut es.

Joo Kraus (Trom­pe­te, Flü­gel­horn, Stim­me) – stu­dier­te klas­si­sche Trom­pe­te und wird sehr früh zum Wan­de­rer zwi­schen den Wel­ten Jazz, Pop, Rock und Funk, tour­te seit­dem die Welt mit Kra­an, TaB Two (deren „t“ er ist), spiel­te u.a. mit Xavier Naidoo, De Phazz und Laith al Deen, kom­po­nier­te für De Phazz und Tina Tur­ner und nennt meh­re­re Jazz Awards sein eigen…

Seit vie­len Jah­ren zählt Joo Kraus somit völ­lig zu Recht zu den besten Jazz­trom­pe­tern in unse­ren Brei­ten­gra­den. Als Band­mit­glied, Solist, viel­ge­buch­ter Ses­si­on­pro­fi (BAP, Jazz­kan­ti­ne, Sou­lounge) und Side­man nam­haf­ter Künst­ler (Pee Wee Ellis, Johan­nes Enders, Peter Fess­ler, Omar Sosa, Pau­la More­len­baum, Klaus Dol­din­ger) hat er glei­cher­ma­ßen über­zeugt. Mit sei­nem mal but­ter­wei­chen, mal stac­ca­to-spit­zen Trom­pe­ten­ton konn­te er im In- und Aus­land vie­le Freun­de gewinnen.

Nach Forch­heim bringt Joo Kraus sei­ne Band mit, bestehend aus Ulf Klei­ner am Pia­no, Veit Hüb­ner am Bass und Tor­sten Krill an den Drums.

In Koope­ra­ti­on mit der Stadt Forchheim.

Prei­se: VVK 23,00 €, ermä­ßigt 20,80 € / AK 24,00 €, ermä­ßigt 22,00 € (inkl. VVK- und Systemgebühren)

Kar­ten gibt es bei allen an das Reser­vix Ticket­sy­stem ange­schlos­se­nen Vor­ver­kaufs­stel­len z.B. Lot­to-Annah­me­stel­le Kef­fer­stein, Horn­schuh­al­lee 21 in Forch­heim (09191/3515930), sowie jeder­zeit online unter www​.jtf​.de.

Wann: Sams­tag, 18. Mai 2024, 20.00 Uhr

Wo: Innen­hof der Kai­ser­pfalz, Kapel­len­str. 16, 91301 Forchheim