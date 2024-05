„Wir bei Time­Line Con­sul­ting GmbH & Co. KG sind stolz dar­auf, einen Bei­trag zur Sicher­heit unse­rer Forch­hei­mer Bür­ge­rin­nen und Bür­ger zu lei­sten. Des­halb haben wir uns ent­schlos­sen, die Frei­wil­li­ge Feu­er­wehr Forch­heim mit einer Spen­de in Höhe von 1.500 Euro zu unter­stüt­zen“, so Ben­ja­min Nögel, Geschäfts­füh­rer bei Time­Line Con­sul­ting GmbH & Co​.KG.

„Wir freu­en uns über die­se finan­zi­el­le Unter­stüt­zung sehr, denn die­se hat dazu bei­getra­gen, dass wir einen neu­en, gro­ßen Falt­pa­vil­lon anschaf­fen konn­ten“, so Vor­sit­zen­der Josua Flierl wei­ter. „Die­ser steht nicht nur für Ver­an­stal­tun­gen aller Art – wie zum Bei­spiel am ver­gan­ge­nen Flo­ri­ans­tag – zur Ver­fü­gung, son­dern wird eben­so für den Übungs- und Ein­satz­dienst genutzt“, so Flierl.

„Zum einen wol­len wir mit unse­rer Unter­stüt­zung dafür sor­gen, die Arbeit der akti­ven Kame­ra­din­nen und Kame­ra­den zu erleich­tern, zum ande­ren soll es ein klei­nes Dan­ke­schön für das gro­ße, ehren­amt­li­che Enga­ge­ment sein, dass hier Tag für Tag abge­lei­stet wird“, so Andrea Wirth, Mar­ke­ting­ma­na­ge­rin bei Time­Line abschließend.