Der Natur­park Stei­ger­wald lädt am Sams­tag, 11. Mai 2024, zu einer Rund­wan­de­rung mit dem Natur­park-Ran­ger in Ober­stein­bach ein. Gemein­sam mit den Bam­ber­ger Natur­stein­wer­ken und dem Natur­park-Ran­ger Alex­an­der Schnei­der bege­ben sich die Teil­neh­me­rin­nen und Teil­neh­mer auf eine Rund­wan­de­rung im früh­som­mer­li­chen Stei­ger­wald. Auf die­ser Tour ent­decken sie die Geo­lo­gie der Regi­on, erfah­ren mehr zum Bio­top Stein­bruch und erhal­ten mit etwas Glück Ein­blicke in palä­on­to­lo­gi­sche Fun­de im Quar­zit-Sand­stein. Viel­leicht bie­tet sich auch die Gele­gen­heit, die sel­te­ne Gelb­bau­chun­ke zu beob­ach­ten – ein wich­ti­ger Bestand­teil der Arten­schutz­pro­jek­te im Natur­park Stei­ger­wald. Die ca. 3,5‑stündige Tour star­tet um 10:30 Uhr am Park­platz am „Pfad der Arten­viel­falt“ in Rauhenebrach/​OT Obersteinbach.

Begrenz­te Teil­neh­mer­zahl. Anmel­dun­gen bis 8. Mai 2024 unter info@​steigerwald-​naturpark.​de oder Tel. 09161/92 1523.