Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Meh­re­re Ver­kehrs­de­lik­te im Stadtgebiet

Bei Ver­kehrs­kon­trol­len in der Nacht von Frei­tag auf Sams­tag zogen Beam­te der Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg ins­ge­samt vier nicht ver­kehrs­taug­li­che Fahr­zeug­füh­rer im Cobur­ger Stadt­ge­biet aus dem Verkehr.

Kurz nach Mit­ter­nacht stopp­ten die Beam­ten einen 27-Jäh­ri­gen Pkw-Fah­rer in der Gabels­ber­ger Stra­ße. Die­ser zeig­te dro­gen­ty­pi­sche Merk­ma­le. Ein durch­ge­führ­ter Rausch­gift­schnell­test reagier­te posi­tiv auf THC, zudem räum­te der jun­ge Mann den Kon­sum von Mari­hua­na kurz vor Fahrt­an­tritt ein.

Gegen 01:00 Uhr wur­den die Poli­zi­sten auf zwei Elek­tro­kleinst­fahr­zeug-Füh­rer auf­merk­sam. Das Pär­chen fuhr gemein­sam in der Alex­an­dri­nen­stra­ße. Bei der anschlie­ßen­den Kon­trol­le waren die 37-Jäh­ri­ge und der 22-Jäh­ri­ge merk­bar alko­ho­li­siert. Die fol­gen­den Atem­al­ko­hol­kon­trol­len erbrach­ten bei dem Mann einen Wert von 0,74 und bei der Frau einen Wert von 1,1 Promille.

Einen wei­te­ren „berausch­ten“ Fahr­zeug­füh­rer kon­trol­lier­ten die Beam­ten, gegen 04:45 Uhr, am Mühl­damm. Auch die­ser 27-jäh­ri­ge Mann stand deut­lich sicht­bar unter Dro­gen­ein­fluss. Ein Rausch­gift­schnell­test zeig­te den Kon­sum von Metham­fe­t­amin an.

Alle kon­trol­lier­ten Fahr­zeug­füh­rer durf­ten ihren Heim­weg zu Fuß fort­setz­ten. Zusätz­lich erwar­ten sie Anzei­gen nach dem Stra­ßen­ver­kehrs­ge­setz bzw. wegen Trun­ken­heit im Verkehr.

Döhlau / Poli­zei­prä­si­di­um Oberfranken

Ziga­ret­ten­au­to­mat aufgebrochen

DÖHLAU, LKR. HOF. In den ver­gan­ge­nen Tagen öff­ne­ten Unbe­kann­te gewalt­sam einen Ziga­ret­ten­au­to­ma­ten im Orts­teil Tau­per­litz und flüch­te­ten im Anschluss uner­kannt. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Hof ermit­telt und bit­tet um Zeugenhinweise.

In der Zeit von Mitt­woch bis Frei­tag­abend, gegen 19 Uhr, mach­ten sich die Täter an dem Auto­ma­ten in der Ascher Stra­ße zu schaf­fen und stah­len Ziga­ret­ten und Bar­geld in bis­lang unbe­kann­ter Höhe. Die Täter hin­ter­lie­ßen einen Sach­scha­den von rund 500 Euro.

Die Kri­mi­nal­po­li­zei Hof hat die Ermitt­lun­gen über­nom­men. Zeu­gen, die in der Zeit von Mitt­woch bis Frei­tag­abend ver­däch­ti­ge Per­so­nen und/​oder Fahr­zeu­ge in der Ascher Stra­ße oder in der nähe­ren Umge­bung beob­ach­tet haben, wer­den gebe­ten, sich mit der Kri­mi­nal­po­li­zei Hof unter der Tel.-Nr. 09281/704–0 in Ver­bin­dung zu setzen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Unter Dro­gen­ein­fluss gefahren

Kro­nach: Am Frei­tag kurz nach 20 Uhr kon­trol­lier­te eine Strei­fen­be­sat­zung eine 19 jäh­ri­ge Pkw Fah­re­rin aus dem Bereich Stein­wie­sen im Stadt­ge­biet Kro­nach. Da die ein­ge­setz­ten Beam­ten bei der jun­gen Frau ein­deu­ti­ge dro­gen­ty­pi­sche Auf­fäl­lig­kei­ten bemerk­ten, wur­de ein Dro­gen­vor­test durch­ge­führt, wel­cher posi­tiv auf meh­re­re ver­bo­te­ne Sub­stan­zen ver­lief. Dies hat­te eine Blut­ent­nah­me und die Unter­bin­dung der Wei­ter­fahrt zur Fol­ge. Der Fah­re­rin droht nun ein emp­find­li­ches Buß­geld sowie ein Fahrverbot.

Gefähr­li­cher Über­hol­vor­gang endet zum Glück glimpflich

Stock­heim: Am Frei­tag gegen 12 Uhr befuhr ein 64 jäh­ri­ger mit sei­nem schwar­zen Mer­ce­des die B85 von Pres­sig in Fahrt­rich­tung Neu­ken­roth. In ent­ge­gen­ge­setz­ter Rich­tung, ca. auf Höhe der dor­ti­gen Spe­di­ti­on über­hol­te ein bis­lang unbe­kann­ter Pkw Fah­rer trotz Gegen­ver­kehrs einen Lkw, so dass es fast zum Fron­tal­zu­sam­men­stoß mit dem eben genann­ten Mer­ce­des kam. Der schnel­len Reak­ti­on und dem Aus­wei­chen nach rechts ist es zu ver­dan­ken, dass es nur zu einem Streif­vor­gang kam. Nach dem Zusam­men­stoß setz­te der Ver­ur­sa­cher ohne anzu­hal­ten sein Fahrt fort. Den aktu­el­len Erkennt­nis­sen zufol­ge, dürf­te es sich beim Ver­ur­sa­cher­fahr­zeug um einen roten Mitsu­bi­shi gehan­delt haben. Zeu­gen wel­che Anga­ben zum Unfall­her­gang bzw. Ver­ur­sa­cher machen kön­nen wer­den gebe­ten sich bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Kro­nach zu melden.

Zeu­gen für Unfall­flucht gesucht

Kro­nach: Am Frei­tag kurz vor 11:30 Uhr fuhr ein bis­lang unbe­kann­ter Fahr­zeug­füh­rer auf dem Park­platz des Toom Bau­markts, ver­mut­lich beim Aus­par­ken, gegen den gepark­ten VW Golf einer 41 jäh­ri­gen Kro­na­che­rin. Durch den Zusam­men­stoß wur­de die Fah­rer­tü­re am Pkw der jun­gen Frau beschä­digt. Aktu­ell lie­gen der Poli­zei Kro­nach nur vage Anhalts­punk­te auf einen mög­li­chen Ver­ur­sa­cher vor. Hin­wei­se zum Unfall­her­gang bzw. Ver­ur­sa­cher nimmt die Poli­zei Kro­nach entgegen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kulmbach

- Fehl­an­zei­ge -