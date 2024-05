Vom 27. April bis zum 3. Mai besuch­te eine klei­ne Abord­nung der AFAM (Asso­cia­ti­on Fran­co-Alle­man­de du Mor­bi­han) aus der bre­to­ni­schen Part­ner­stadt Que­ven die Deutsch-Fran­zö­si­sche Gesell­schaft Ober­main (DFGO), um die Städ­te­part­ner­schaft mit den Kom­mu­nen Burg­kunst­adt, Weis­main und Alten­kunst­adt wei­ter zu bele­ben. Das reich­hal­ti­ge Pro­gramm bot zahl­rei­che Gele­gen­hei­ten für gemein­sa­me Erleb­nis­se und kul­tu­rel­len Austausch.

Die Ankunft am Sams­tag­abend, 27. April, am Park­platz des Stadt­bau­hofs mar­kier­te den Beginn eines auf­re­gen­den Besuchs. Nach einer herz­li­chen Begrü­ßung wur­den die Gäste von ihren Gast­fa­mi­li­en in Emp­fang genommen.

Der Sonn­tag stand ganz im Zei­chen des Fami­li­en­ta­ges, gefolgt von span­nen­den Aus­flü­gen in die Regi­on. Am Mon­tag, 29. April, führ­te die Rei­se nach Nürn­berg, beglei­tet von Gabi und Lydia. Die Grup­pe genoss ein tra­di­tio­nel­les Mit­tag­essen im Brat­wurst­häus­la, bevor sie die Stadt auf eige­ne Faust erkundete.

Am Diens­tag, dem 30. April, stand ein Besuch in Möd­lareuth und Kro­nach auf dem Pro­gramm, beglei­tet von Ant­je und Rein­hard. Nach einer fas­zi­nie­ren­den Füh­rung in Möd­lareuth und einem gemein­sa­men Mit­tag­essen ging es wei­ter nach Kro­nach, wo Zeit zur frei­en Ver­fü­gung genutzt wurde.

Der Mitt­woch, 1. Mai, bot eine idyl­li­sche Wan­de­rung ins Bären­tal, gefolgt von einem gemüt­li­chen Bei­sam­men­sein bei Brat­wür­sten, Steaks und lecke­rem Kaf­fee und Kuchen.

Am Don­ners­tag, dem 2. Mai, hat­ten die Gäste die Mög­lich­keit, Bay­reuth auf eige­ne Faust zu erkun­den, wäh­rend die Schü­le­rin Eva den Unter­richt an den wei­ter­füh­ren­den Schu­len in Burg­kunst­adt besuch­te. Ein beson­de­rer Höhe­punkt war das Tref­fen am Abend Gast­haus Deu­ber in Mod­schie­del, bei dem 1. Bür­ger­mei­ster Micha­el Zapf sowie 2. Bür­ger­mei­ste­rin Susan­ne Bock von Wül­fin­gen und 2. Bür­ger­mei­ster Mar­co Weid­ner anwe­send waren. Hier wur­den Erfah­run­gen aus­ge­tauscht und aktu­el­le The­men diskutiert.

Für die Gast­fa­mi­li­en war es eine Ehre, den Gästen als Ansprech­part­ner und pri­va­te Pen­si­on zur Ver­fü­gung zu ste­hen, und das Tref­fen am Don­ners­tag­abend war ein klei­nes Dan­ke­schön für ihre Gastfreundschaft.

Ein beson­de­rer Dank gebührt dabei dem 1. Vor­sit­zen­den Rein­hard Huber, der seit vie­len Jah­ren mit uner­müd­li­cher Lei­den­schaft, Herz­blut und Enga­ge­ment die Part­ner­schaft zwi­schen unse­ren Städ­ten am Leben erhält und maß­geb­lich zum Erfolg die­ser Begeg­nun­gen beiträgt.

Vom 24. Mai bis zum 2. Juni 2024 steht bereits der Gegen­be­such in Que­ven an. Auch hier über­nimmt Rein­hard Huber eine zen­tra­le Rol­le in der Orga­ni­sa­ti­on. Alle Inter­es­sier­ten, die mehr über die Part­ner­schaft und die Arbeit der DFGO erfah­ren möch­ten, sind herz­lich ein­ge­la­den, sich bei ihm zu mel­den (Home­page: https://​dfg​-ober​main​.de​.tl/)

Die gegen­sei­ti­gen Besu­che und der regel­mä­ßi­ge Aus­tausch mit unse­rer fran­zö­si­schen Part­ner­stadt Que­ven sind nicht nur eine Berei­che­rung für unse­re Städ­te, son­dern auch ein Zei­chen für die enge Ver­bun­den­heit und Freund­schaft zwi­schen den Men­schen ver­schie­de­ner Kulturen.