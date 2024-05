Kin­der und Jugend­li­che auf­ge­passt, das Mini-Fuß­ball­feld an der Grund­schu­le kann nun außer­halb der Schul­zei­ten von der Bevöl­ke­rung genutzt wer­den. „Ich freue mich, dass wir gemein­sam mit den Schul­lei­tern Roland Gün­ther und Ste­fan Mül­ler eine Mög­lich­keit fin­den konn­ten, den Kin­dern und Jugend­li­chen außer­halb der Schul­zei­ten einen Zugang zum begehr­ten Mini-Fuß­ball­feld zu ermög­li­chen“, so Erster Bür­ger­mei­ster Nico­las Lahov­nik. Nach­dem sich immer mehr Kin­der und Jugend­li­che ein Mini-Fuß­ball­feld in Wun­sie­del wünsch­ten, wur­de nun das Spiel­feld im Pau­sen­hof der Grund­schu­le frei­ge­ge­ben. Außer­halb der Schul­zei­ten kann der Platz zum Kicken genutzt wer­den. Die Ein­zäu­nung wur­de so ver­setzt, dass der Ein­gang über die Horn­schuh­stra­ße bei den Müll­con­tai­nern offen ist.