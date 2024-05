5x Gold und 2 Ehren­prei­se für die Wey­er­mann® Destil­le­rie in Baden!

Die Wey­er­mann® Destil­le­rie schwimmt auf einer Erfolgs­wel­le: nach Dop­pel-Gold bei den Frank­furt Inter­na­tio­nal Spi­rits Tro­phy Awards, darf sich die Wey­er­mann® Destil­le­rie mit fünf wei­te­ren Gold­prä­mie­run­gen inklu­si­ve zwei­er Ehren­prei­se schmücken!

Die­se Aus­zeich­nun­gen wur­den den hoch­ka­rä­ti­gen Edel­brän­den im Rah­men der Baden Best Spi­rits, einer der renom­mier­te­sten Spi­ri­tuo­sen­prä­mie­run­gen welt­weit, ver­lie­hen. Aus­ge­zeich­net wur­den die Wey­er­mann® Whis­kys No. 4 und No. 5, der Wey­er­mann® Dou­ble Cask Sin­gle Malt Whis­ky sowie Wey­er­mann® Tri­ple Cask Edi­ti­on Whis­ky und der Wey­er­mann® Magenbitter.

Die Wey­er­mann® Whis­kys No. 4 und No. 5 über­zeug­ten die Fach­ju­ry in der Blind­ver­ko­stung von ihrer außer­ge­wöhn­li­chen Qua­li­tät, Hand­werks­kunst und geschmack­li­chen Raf­fi­nes­se so sehr, dass sie die Maxi­mal­punkt­zahl und damit die höchst­mög­li­che Aus­zeich­nung in Form eines Ehren­prei­ses erhal­ten haben!

„Ich bin aus­ge­spro­chen stolz und freu mich über die­se schö­ne Aner­ken­nung mei­ner Arbeit! Ich lie­be, was ich tue, und stecke mei­ne gan­ze Lei­den­schaft und mein Know-How in jedes ein­zel­ne Pro­dukt, um Spi­ri­tuo­sen von exzel­len­ter Qua­li­tät aus besten Zuta­ten zu pro­du­zie­ren. Mit die­sen Aus­zeich­nun­gen dafür belohnt zu wer­den, ist ein­fach groß­ar­tig und Ansporn zugleich, auch wei­ter­hin mein Bestes zu geben und groß­ar­ti­ge Spi­ri­tuo­sen her­zu­stel­len.“ – so Master Distil­ler Phil­ipp Schwarz.

Die Baden Best Spi­rits Prä­mie­rung wird seit 1949 alle zwei Jah­re vom Ver­band Badi­scher Klein- und Obst­bren­ner durch­ge­führt. Mit über 3000 Pro­ben ist sie die welt­weit größ­te Prä­mie­rung von Edelbränden.

Die Wey­er­mann® Spi­ri­tuo­sen sind in unse­rem Shop Wey­er­mann® Living & Drin­king und online unter https://​shop​.wey​er​mann​.de/ erhältlich!