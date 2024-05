Land­rat Hel­mut G. Walt­her (SPD) ist in sei­ner Amts­zeit am 8. Okto­ber 1981 ver­stor­ben. Er wäre am 04.05.2024 100 Jah­re alt gewor­den. Zum Geden­ken an sei­nen Amts­vor­gän­ger besuch­te Land­rat Chri­sti­an Meiß­ner (CSU) gemein­sam mit den vier Kin­dern von Land­rat Walt­her an sei­nem Geburts­tag die Grab­stät­te in Schney und leg­te eine Blu­men­scha­le am Grab nie­der. Land­rat Walt­her war von 1963 bis zu sei­nem Tode im Jahr 1981 Land­rat des Land­krei­ses Lich­ten­fels. Vie­le Bau­wer­ke im Land­kreis sind unter Walt­hers Ägi­de ent­stan­den. Zudem war er ein lebens­lu­sti­ger Mensch gewe­sen und hat vie­le Freund­schaf­ten gepflegt, auch über Par­tei­gren­zen hin­weg. Beson­ders bei der Kreis­ge­biets­re­form im Jahr 1972 hat er sich gro­ßes Anse­hen erwor­ben. „Hel­mut Walt­her moch­te kei­ne Par­tei­po­li­tik, denn sei­ne allei­ni­ge Richt­schnur war das Wohl des Land­krei­ses über alle Par­tei­gren­zen hin­weg. Das zeigt auch der sei­ner­zeit gegrün­de­te Zweck­ver­band für die Ober­main Ther­me, den Land­rat Walt­her (SPD) und Erster Bür­ger­mei­ster Rein­hard Leut­ner (CSU) gemein­sam auf den Weg brach­ten und heu­te der Tou­ris­mus­mo­tor für den gesam­ten Land­kreis ist“, erin­nert sich Land­rat Chri­sti­an Meiß­ner, der Land­rat Walt­her von Kin­des­bei­nen an kannte.