Die DLRG Hirschaid star­tet, in Zusam­men­ar­beit mit der kom­mu­na­len Jugend­ar­beit des Land­krei­ses Bam­berg, ein auf­re­gen­des Pro­jekt zur Aus­bil­dung von Ret­tungs­schwim­mern. Ehren­amt­li­che und haupt­amt­li­che Jugend­pfle­ger wer­den geschult, um die Feri­en­pro­gram­me mit span­nen­den Tages­ak­tio­nen zu bereichern.

Ob am Bade­see, im Schwimm­bad oder bei Kanu- und Floß­bau­ak­tio­nen – die Sicher­heit der Kin­der und Jugend­li­chen steht an erster Stel­le. Die Ret­tungs­schwim­mer-Aus­bil­dung ist inten­siv und her­aus­for­dernd. Vom Schlep­pen und Trans­por­tie­ren bis hin zum Lang­strecken­tau­chen und Schwim­men in Klei­dung wer­den den Teil­neh­mern hohe Anfor­de­run­gen gestellt. Sowohl prak­ti­sche als auch theo­re­ti­sche Fähig­kei­ten wer­den geschult, auf­ge­frischt und erwei­tert. Die Absol­ven­tin­nen und Absol­ven­ten wer­den in den Stu­fen Bron­ze und Sil­ber zertifiziert.

Der zwei­te Kurs, der in Zusam­men­ar­beit mit der DLRG Hirschaid und der kom­mu­na­len Jugend­ar­beit durch­ge­führt wird, ver­spricht den Teil­neh­me­rin­nen und Teil­neh­mern eine Men­ge neu­er Erkennt­nis­se und Fähig­kei­ten, die sie aktiv in ihre Jugend­ar­beit ein­brin­gen kön­nen. Die Ent­schei­dung eini­ger Teil­neh­me­rin­nen und Teil­neh­mer, den Sil­ber­kurs zu absol­vie­ren, zeigt ihren Ehr­geiz und ihre Bereit­schaft, an ihre Gren­zen zu gehen.

Die geschul­ten Jugend­pfle­ger freu­en sich dar­auf, nicht nur für die Sicher­heit der Jugend­li­chen zu sor­gen, son­dern auch eine Men­ge Spaß und Aben­teu­er in ihre Pro­gram­me zu inte­grie­ren. Die­se Aus­bil­dung ist nicht nur lehr­reich, son­dern auch eine groß­ar­ti­ge Mög­lich­keit, die Jugend­ar­beit in der Regi­on zu stär­ken und zu bereichern.