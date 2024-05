Gleich­sam als Vor­hut auf die gro­ße 50-Jahr-Fei­er am 15./16. Juni lädt der nahe­zu 1000-Mit­glie­der zäh­len­de Fich­tel­ge­birgs­ver­ein am kom­men­den Sams­tag, 11. Mai zu einer Out­door & Fire Ver­an­stal­tung mit vie­len Neue­run­gen ein.

Nach­dem beim Out­door & Fire 2023 das Fahr­rad­fah­ren unter ande­rem mit 50 Moun­tain­bi­kern in drei Grup­pen das High­light war, wird das Ange­bot die­ses Jahr aus­ge­dehnt, kün­digt stell­ver­tre­ten­der Vor­sit­zen­der Mar­kus Brück­ner an. Zudem wird neu im Pro­gramm sein „Genuss und Wan­dern“. Dabei dür­fen sich die Teil­neh­mer auf Hän­ge­mat­te, Wein und Käse freu­en. Vor­sit­zen­der Die­ter Kott­witz hat dar­über hin­aus zu einem Pro­mi­nen­ten­ra­deln ein­ge­la­den. Gera­de recht­zei­tig wur­de der Natur­lehr­pfad auf­grund der Zer­ti­fi­zie­rung als Qua­li­täts­wan­der­weg für die Wan­der­re­gi­on Fich­tel­ge­bir­ge von der Strecken­füh­rung auf 5,1 km erwei­tert. Drei zusätz­li­che Info­ta­feln wer­den das Strecken­an­ge­bot erweitern.

Ab 14 Uhr heißt es dann am Sams­tags­nach­mit­tag wie­der: Beim Wan­dern oder Jog­gen, Lau­fen oder Biken die Natur erle­ben und genie­ßen, ein­fach mal die See­le bau­meln las­sen und aktiv den süd­li­chen Rand des Fich­tel­ge­bir­ges erkun­den. Und natür­lich anschlie­ßend in gemüt­li­cher Atmo­sphä­re am gro­ßen Lager­feu­er feiern.

Ange­bo­ten wer­den fol­gen­de Aktivitäten:

1. Moun­tain­bike Trail (geführ­te Tour, Strecke 30 bis 35 km, tech­nisch etwas anspruchs­vol­ler – mehr Trails), Start: 14 Uhr.

2. Moun­tain­bike Flow (geführ­te Tour, Strecke 30 bis 35 km, tech­nisch ein­fa­che Schot­ter­we­ge, gerin­ger Asphalt­an­teil), Start: 14 Uhr.

3. Wan­dern klas­sisch Lang­strecke (geführ­te Wan­de­rung, Strecke zwölf Kilo­me­ter, Geh­zeit ca. 3,5 Stun­den, Vier­bei­ner sind will­kom­men), Start: 14:30 Uhr.

4. Wan­dern klas­sisch Kurz­strecke (geführ­te Wan­de­rung für Groß und Klein, Strecke sie­ben Kilo­me­ter, Geh­zeit zwei­ein­halb Stun­den, Vier­bei­ner sind will­kom­men), Start: 15:30 Uhr.

5. „Ein­fach mal die See­le bau­meln las­sen“ (geführ­te Wan­de­rung, Strecke vier Kilo­me­ter, Dau­er drei Stun­den. Sehen, hören, tasten, rie­chen, schmecken. Ein­fach ein­mal „abhän­gen“ und über „Gott und die Welt“ nach­den­ken. Hän­ge­mat­te kann gegen eine Gebühr von zehn Euro aus­ge­lie­hen wer­den. Eige­ne Hän­ge­mat­te kön­nen mit­ge­bracht wer­den. Ruck­sack wün­schens­wert. (Besinn­li­ches und Erfri­schen­des liegt auf dem Weg), Start: 15 Uhr.

Je nach Akti­vi­tät wird zu den jeweils ange­ge­be­nen Zei­ten vor dem Neben­haus der Tau­ritz­müh­le gestar­tet. Auf dem Weg war­tet eine Über­ra­schung auf die Teil­neh­mer. Um 18 Uhr tref­fen alle Teil­neh­mer wie­der am Ver­an­stal­tungs­ort ein. Dann sind die Teil­neh­mer zur After-Sport-Par­ty am gro­ßen Lager­feu­er ein­ge­la­den (bei schlech­tem Wet­ter im Neben­haus der Tau­ritz­müh­le). Die Anmel­de­ge­bühr beträgt für FGV- Mit­glie­der 14 Euro, für Nicht­mit­glie­der 16 Euro. Kin­der bis zwölf Jah­re: FGV Mit­glie­der 10 Euro, Nicht­mit­glie­der zwölf Euro. In der Anmel­de­ge­bühr erhal­ten sind ein Bur­ger vom Wei­de­rind aus der Regi­on (alter­na­tiv vege­ta­risch), Obst und ein Getränk. Die Anmel­de­for­mu­la­re mit wei­te­ren detail­lier­ten Infor­ma­tio­nen zum Ablauf und den ver­schie­de­nen Akti­vi­tä­ten lie­gen in der Tau­ritz­müh­le, bei Schreib­wa­ren Neu­ner oder der Gemein­de Spei­chers­dorf aus oder kön­nen unter www​.out​door​fi​re​.fgv​-spei​chers​dorf​.de her­un­ter­ge­la­den wer­den. Rück­fra­gen und Anmel­dun­gen unter info@​fgv-​speichersdorf.​de.