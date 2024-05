Jazz mit der Big Band der Musik­schu­le Feld­bach und der Jazz Com­bo der Kreis­mu­sik­schu­le Bamberg

Die Jazz-Com­bo Kreis­mu­sik­schu­le Bam­berg freut sich, gemein­sam mit der Big Band der Musik­schu­le Feld­bach aus Öster­reich am Sams­tag, 11. Mai um 18:30 Uhr im Bür­ger­haus Lech­ner Bräu in Bau­nach, ein ganz beson­de­res Jazz-Kon­zert prä­sen­tie­ren zu können:

Mit Stolz blickt die Band auf erfolg­rei­che Work­shops zurück, die von Miron Hau­ser von der HRT Big Band, Wol­fi Schie­fer von der Big Band Bad Glei­chen­berg und Bran­ko Ster­pin von der Big Band Pula gelei­tet wur­den. Die­se Gele­gen­hei­ten haben die Band­mit­glie­der nicht nur künst­le­risch berei­chert, son­dern auch wert­vol­le Ein­blicke in die Welt des Big-Band-Spiels ermög­licht. Zu den Höhe­punk­ten des musi­ka­li­schen Kalen­ders zäh­len zwei­fel­los die Kon­zer­te in Städ­ten wie Pula (HR), Wien (AUT) und Ptuj (SLO).

Jetzt freut sich die Big Band der Musik­schu­le Feld­bach und die Kreis­mu­sik­schu­le Bam­berg, die Öffent­lich­keit zum Kon­zert in Bau­nach ein­zu­la­den. Gemein­sam mit Prof. Johan­nes Oppel von der Kunst­uni­ver­si­tät Graz wird die Big Band ein Pro­gramm zwi­schen Sam­my Nesti­co, Ella Fitz­ge­rald, Tito Puen­te usw. präsentieren.

Par­al­lel zu den bei­den Kon­zer­ten, freut sich die Kreis­mu­sik­schu­le Bam­berg, einen exklu­si­ven Big Band Work­shop mit der Big Band der Musik­schu­le Feld­bach unter der Lei­tung von Prof. Johan­nes Oppel anzu­bie­ten. Der Work­shop fin­det am 9. und 10. Mai in Adels­dorf sowie am 11. Mai zwi­schen 16:00 und 18:00 Uhr in Bau­nach statt.

Die Big Band der Musik­schu­le der Stadt Feld­bach lädt herz­lich ein, Teil die­ser musi­ka­li­schen Rei­se zu sein.