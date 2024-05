„Fuß­ab­druck“ – Unter die­sem Titel steht in die­sem Jahr die Aus­stel­lung der Künst­ler­ver­ei­ni­gung Form und Far­be e. V., die vom 9. bis 30. Juni auf der Giech­burg in Scheß­litz stattfindet.

„Wenn über­pro­du­zier­te Schuh­soh­len spre­chen könn­ten, dann wür­den sie vom Fuß­ab­druck erzäh­len, den sie hin­ter­las­sen.“ So ist es zu lesen auf einem Pla­kat zur dies­jäh­ri­gen Jah­res­aus­stel­lung des Ver­eins FORM + FAR­BE e. V., Kunst­schaf­fen­de in Fran­ken. Mas­sen­haft über­pro­du­zier­te Schuh­soh­len, die in einer Lager­hal­le in Creu­ßen bereits im Früh­jahr 2023 zu einem Ent­sor­gungs­pro­blem wur­den, beschäf­ti­gen die Künst­le­rin­nen von FORM + FAR­BE auch in die­sem Jahr nochmal.

Ein Schwer­punkt die­ser Aus­stel­lung ist Recy­cling bzw. der Gedan­ke „Wert­stoff statt Abfall“. So wur­den die unge­brauch­ten, über­schüs­si­gen und unan­sehn­li­chen Schuh­soh­len zu neu­en, erfri­schen­den und ein­ma­li­gen Kunst­ob­jek­ten erho­ben. Die Künst­le­rin Andrea Land­wehr-Rat­ka hat sich bei ihren Nana-Shoes von Niki de Saint Phal­le inspi­rie­ren las­sen. Trotz der fro­hen Far­ben und ihrer spie­le­ri­schen Art steckt hin­ter den freund­li­chen Wer­ken eine Gesell­schafts­kri­tik am Kon­sum­ver­hal­ten. Es ent­stan­den tol­le Schu­he, die jedoch nicht trag­bar sind. So machen sich vie­le Frau­en zu Sta­ti­sten der Kon­sum­ge­sell­schaft. Wir müs­sen ler­nen, dass Ver­zicht Fort­schritt bedeu­ten kann, weni­ger ist mehr! Und dass Lebens­qua­li­tät abseits des Kon­sums zu fin­den ist!

Eben­so stellt sich die Fra­ge, wie unser eige­ner Fuß­ab­druck aus­fällt und wel­che Spu­ren wir hin­ter­las­sen haben und noch wer­den. Ver­tre­ten sind ca. 25 Künst­le­rin­nen und Künst­ler aus der Regi­on, die sich in den unter­schied­lich­sten Tech­ni­ken mit die­sem The­ma aus­ein­an­der­ge­setzt haben. Letzt­lich soll die posi­ti­ve Kraft von Kunst über­wie­gen. Die Besu­che­rin­nen und Besu­cher der Aus­stel­lun­gen dür­fen gespannt sein.

Die offi­zi­el­le Ver­nis­sa­ge fin­det am Sonn­tag, 9. Juni 2024, 14:00 Uhr auf der Giech­burg statt. Die Aus­stel­lung ist vom 9. bis 30. Juni, jeweils Sams­tag, Sonn­tag und Fei­er­tag in der Zeit von 11:00 Uhr bis 17:00 Uhr geöff­net. Der Ein­tritt ist frei.