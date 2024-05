Der Natur­park Stei­ger­wald lädt am Sonn­tag, 12. Mai 2024, zu einer span­nen­den Foto­pirsch auf dem Schwan­berg bei Ipho­fen ein. Im Rah­men der Aus­stel­lung zum Foto­wett­be­werb „Natur im Fokus“ ver­an­stal­tet der Natur­park Stei­ger­wald einen Foto-Work­shop spe­zi­ell für Kin­der und Jugend­li­che. Gemein­sam mit der erfah­re­nen Foto­gra­fin Bet­ti­na Schmitt und dem Natur­park-Ran­ger Alex­an­der Schnei­der bege­ben wir uns auf die Suche nach dem per­fek­ten Natur­fo­to. Gemein­sam wer­den Fotos auf­ge­nom­men, wel­che die Kin­der dann selbst ein­rei­chen kön­nen. Die Ver­an­stal­tung ver­spricht nicht nur lehr­rei­che Ein­blicke in die Welt der Natur­fo­to­gra­fie, son­dern auch jede Men­ge Spaß beim Ent­decken und Fest­hal­ten der Schön­heit unse­rer Umwelt. Start ist um 10:30 Uhr am Kel­ten­spiel­platz auf dem Schwan­berg bei Ipho­fen. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen zum Wett­be­werb unter www​.natur​-im​-fokus​.bay​ern​.de

Begrenz­te Teil­neh­mer­zahl. Anmel­dung bis 10. Mai 2024 unter info@​steigerwald-​naturpark.​de oder Tel. 09161/92 1523. Für Kin­der von 7–18 Jah­ren. Festes Schuh­werk und aus­rei­chend Geträn­ke sind von Vor­teil. Bit­te eige­ne Kamera/​Smartphone mit­brin­gen. Bit­te beach­ten Sie, dass die Auf­sichts­pflicht bei den Eltern liegt.