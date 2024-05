Künst­li­che Intel­li­genz trifft Gastfreundschaft

Als eines der ersten Hotels in Deutsch­land setzt das Lie­bes­bi­er Urban Art Hotel eine KI-gestütz­te, digi­ta­le Kol­le­gin im Smart-Hotel ein. Der Ava­tar mit dem Namen Kira steht Über­nach­tungs­gä­sten am Ein­gang mit Rat und Tat zur Sei­te und hilft unter ande­rem beim Check-in.

Pas­send geklei­det in Lie­bes­bi­er-Shirt und ‑Cap war­tet Ava­tar Kira dar­auf, am Ein­gang des Hotels auf die Fra­gen der Gäste zu ant­wor­ten. Als vier­tes Hotel in Deutsch­land hat das Lie­bes­bi­er Urban Art Hotel die Künst­li­che Intel­li­genz des Unter­neh­mens Huma­ni­zing Tech­no­lo­gies im Ein­satz, das eines der weni­gen ist, die sol­che Lösun­gen anbie­ten. Zwar ist der Ein­satz in Hotels damit nicht neu, aller­dings ist Kira doch ein ganz beson­de­rer Ava­tar, denn sie ist der erste ihrer Art, der die Ant­wor­ten aus den zur Ver­fü­gung gestell­ten FAQs erstellt hat.

Akti­viert wird Kira durch Gesichts­er­ken­nung. Das bedeu­tet, sie spricht den Gast aktiv an, der vor ihr ste­hen bleibt. Ange­bracht wur­de der Bild­schirm, auf dem die digi­ta­le Kol­le­gin zu sehen ist, direkt neben dem Ter­mi­nal zum Smart-Check-in. „Unser Hotel haben wir von Beginn an als Smart-Hotel geplant und die Mehr­heit der Gäste nimmt das zeit­spa­ren­de Ange­bot bei An- und Abrei­se sehr ger­ne an”, erläu­tert Seba­sti­an Wenk, Geschäfts­füh­rer des Lie­bes­bi­er Urban Art Hotels. „Natür­lich kommt auch unse­re Gast­freund­schaft nicht zu kurz, denn von 7 bis 19 Uhr steht unser hilfs­be­rei­tes Team am Wel­co­me-Desk für Fra­gen aller Art bereit. Seit der Eröff­nung unse­res Hotels vor zwei Jah­ren haben wir aber die Erfah­rung gemacht, dass Gäste gera­de beim eigen­stän­di­gen Ein­checken häu­fig an den­sel­ben Stel­len Hil­fe benö­ti­gen oder dass außer­halb der Öff­nungs­zei­ten Fra­gen auf­tau­chen. Die KI-gestütz­te Soft­ware beglei­tet die Anlie­gen der Hotel­gä­ste Schritt für Schritt. Wir sind sehr dank­bar für die­se Lösung, da sie die Kolleg:innen am Info-Desk ent­la­stet.“ Ava­tar Kira weiß nicht nur beim Ein­checken zu unter­stüt­zen, son­dern kann bei vie­len Fra­gen rund um den Auf­ent­halt gute Dien­ste tun, etwa wenn es um die Öff­nungs­zei­ten der hotel­ei­ge­nen Sau­na geht, eine Reser­vie­rung im benach­bar­ten Lie­bes­bi­er Restau­rant oder um die mög­li­chen Akti­vi­tä­ten auf dem Braue­rei­ge­län­de von Mais­el & Fri­ends. Von den Gästen gibt es bis­her durch­weg posi­ti­ves Feed­back, bis­her bekommt die neue Kol­le­gin etwa 300 Fra­gen pro Woche gestellt.

Über das Lie­bes­bi­er Urban Art Hotel

Das im Janu­ar 2022 eröff­ne­te Lie­bes­bi­er Urban Art Hotel auf dem Braue­rei­ge­län­de von Mais­el & Fri­ends bie­tet als Smart-Hotel mit High­speed-Inter­net ein welt­weit ein­zig­ar­ti­ges Kunst- und Über­nach­tungs­er­leb­nis. Jedes Zim­mer sowie die Flä­chen im Innen- und Außen­be­reich wur­den von knapp 70 Urban Art Künst­le­rin­nen und Künst­lern aus über 30 Län­dern mit ihrer eige­nen Hand­schrift gestaltet.

www​.lie​bes​bi​er​.de