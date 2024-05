Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

BAM­BERG. Zu viel Alko­hol und ohne Füh­rer­schein, war in der Nacht von Don­ners­tag auf Frei­tag ein Mann mit sei­nem Pkw Ford in der Mem­mels­dor­fer Stra­ße unter­wegs. Der Mann wur­de einer Ver­kehrs­kon­trol­le unter­zo­gen, dabei wur­de Alko­hol­ge­ruch fest­ge­stellt. Der Test in der Dienst­stel­le ergab einen Wert von knapp 2 Pro­mil­le. Er muss nun mit einer Straf­an­zei­ge rechnen.

BAM­BERG. Am spä­ten Don­ners­tag­abend war eine 15-Jäh­ri­ge mit ihrem E‑Scooter in der Innen­stadt unter­wegs. Aller­dings hat­te die Jugend­li­che kei­ne gül­ti­ge Ver­si­che­rung für ihr Gefährt und stand zudem unter dem Ein­fluss von Mari­hua­na. Nach erfolg­ter Sach­be­ar­bei­tung wur­de sie ihren Eltern übergeben.

Bam­berg. Am Mitt­woch zwi­schen 09 Uhr bis 13 Uhr wur­de ein gepark­ter Pkw Sko­da in der Klo­ster-Lang­heim-Stra­ße beschä­digt. Der Pkw wur­de zunächst ord­nungs­ge­mäß geparkt. Als der Besit­zer zurück­kam, bemerk­te er jedoch eine mas­si­ve Del­le in sei­nem Kot­flü­gel. Zeu­gen wer­den gebe­ten Hin­wei­se unter 0951/9129–210 bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Stadt zu melden.

Bam­berg. Bereits am 26.04.24, zwi­schen 13 Uhr bis 17 Uhr wur­de von einem E‑Fahrrad der Akku ent­wen­det. Das Fahr­rad war in die­sem Zeit­raum vor der Bro­se Are­na abge­stellt und ver­sperrt wor­den. Zeu­gen wer­den gebe­ten Hin­wei­se unter 0951/9129–210 bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Stadt zu melden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Ein­bruch in Ein­fa­mi­li­en­haus – Zeu­gen gesucht

BREI­TEN­GÜß­BACH, LKR. BAM­BERG. Unbe­kann­te Täter ver­schaff­ten sich am Mitt­woch Zutritt zu einem Haus in Brei­ten­güß­bach und stah­len Bar­geld. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg ermit­telt und sucht Zeugen.

Am Mitt­woch, zwi­schen 16 Uhr und 21.10 Uhr, dran­gen unbe­kann­te Täter in ein Ein­fa­mi­li­en­haus in der Stra­ße „Kem­me­rer Weg“ in Brei­ten­güß­bach ein und durch­such­ten die Räum­lich­kei­ten. Den angren­zen­den Gerä­te­schup­pen durch­wühl­ten die Unbe­kann­ten eben­falls. Sie stah­len eine gerin­ge Sum­me Bar­geld und flüch­te­ten uner­kannt. Bei dem Ein­bruch ver­ur­sach­ten die Täter einen Sach­scha­den von etwa 3.000 Euro. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg hat die Ermitt­lun­gen über­nom­men und bit­tet um Hin­wei­se aus der Bevöl­ke­rung. Zeu­gen, die sach­dien­li­che Anga­ben machen kön­nen, mel­den sich bit­te unter der Tel.-Nr. 0951/9129–491 bei der Kri­po Bamberg.

Ver­kehrs­un­fäl­le

VIER­ETH. Mit leich­ten Ver­let­zun­gen muss­ten am spä­ten Don­ners­tag­nach­mit­tag ein Klein­kraf­t­rad­fah­rer sowie sein 16-jäh­ri­ger Sozi­us nach einem Ver­kehrs­un­fall durch den Ret­tungs­dienst ins Kran­ken­haus ein­ge­lie­fert wer­den. In der Wei­he­rer Stra­ße kam der 16-Jäh­ri­ge mit sei­nem Zwei­rad nach rechts, so dass das Fahr­zeug weg­rutsch­te. Bei­de Jugend­li­che stürz­ten. Die Repa­ra­tur­ko­sten am Klein­kraft­rad wer­den auf ca. 600 Euro geschätzt.

RECKEN­DORF. Ein leicht ver­letz­ter Rad­fah­rer, sowie etwa 5.200 Euro Sach­scha­den sind die Bilanz eines Ver­kehrs­un­falls, der sich am Don­ners­tag­nach­mit­tag ereig­ne­te. Rechts vor links miss­ach­te­te ein 44-jäh­ri­ger Rad­fah­rer, der in der Orts­stra­ße „Im Grund“ in Rich­tung Orts­mit­te fuhr und mit einem aus dem Edu­ard-Wag­ner-Ring kom­men­den vor­fahrts­be­rech­tig­ten Pkw zusam­men­prall­te. Zur Behand­lung wur­de der 44-Jäh­ri­ge, der gegen die lin­ke Fahr­zeug­sei­te des Autos fuhr und stürz­te, ins Kran­ken­haus gebracht. Der Pkw muss­te abge­schleppt wer­den, da er auf­grund der zer­sprun­ge­nen Wind­schutz­schei­be nicht mehr fahr­be­reit war.

SCHESS­LITZ. Aus noch unge­klär­ter Ursa­che geriet am Don­ners­tag­abend ein 15-jäh­ri­ger Rol­ler­fah­rer samt 16-jäh­ri­gem Sozi­us auf der Staats­stra­ße 2190, kurz nach der Ein­mün­dung Kött­manns­dorf, nach rechts von der Fahr­bahn ab. Beim Sturz ver­letz­ten sich die bei­den Jugend­li­chen leicht. Am Zwei­rad ent­stand Scha­den von ca. 1.000 Euro.

EBRACH. Mit 1,94 Pro­mil­le setz­te sich am Don­ners­tag, gegen 23.30 Uhr, ein 23-Jäh­ri­ger hin­ter das Steu­er sei­nes Pkw. Auf der B 22 zwi­schen Ebrach und Breit­bach wur­de ihm auf­grund des hohen Alko­hol­pe­gels eine Rechts­kur­ve zum Ver­häng­nis. Er kam mit sei­nem Auto von der Stra­ße ab und über­fuhr dabei zwei Leit­pfo­sten. Der Fahr­zeug­füh­rer erlitt beim Unfall leich­te Abschür­fun­gen und muss­te anschlie­ßend zur Blut­ent­nah­me. Der Füh­rer­schein wur­de sofort sicher­ge­stellt. Ein Abschlepp­un­ter­neh­men hol­te den nicht mehr fahr­be­rei­ten Audi A 3 an der Unfall­stel­le ab. Ins­ge­samt wird der ent­stan­de­ne Unfall­scha­den auf ca. 3.000 Euro geschätzt.

Son­sti­ges

THÜNG­FELD. In eine all­ge­mei­ne Ver­kehrs­kon­trol­le geriet am Don­ners­tag­nach­mit­tag ein 33-jäh­ri­ger Auto­fah­rer. Bei der Über­prü­fung bemerk­ten die ein­ge­setz­ten Poli­zei­be­am­ten dro­gen­ty­pi­sche Auf­fäl­lig­kei­ten. Auf Nach­fra­ge gab der Fahr­zeug­füh­rer zu, Can­na­bis kon­su­miert zu haben. Dar­auf­hin wur­de die Wei­ter­fahrt sofort unter­sagt und eine Blut­ent­nah­me im Kran­ken­haus durch­ge­führt. Der 33-Jäh­ri­ge muss sich nun wegen einer Ver­kehrs­ord­nungs­wid­rig­keit verantworten.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bayreuth-Stadt

Meh­re­re Schlä­ge­rei­en – die Poli­zei sucht nach Zeugen

BAY­REUTH. Der gest­ri­ge Fei­er­tag wur­de von vie­len genutzt um bei bestem Wet­ter einen Aus­flug zu unter­neh­men und dabei Alko­hol zu trin­ken, die Poli­zei muss­te am Abend mehr­mals einschreiten.

Kurz nach 20 Uhr waren meh­re­re Poli­zei­strei­fen zu einem Lokal in der Fried­rich­stra­ße geeilt. Grund dafür war die Mit­tei­lung über eine Schlä­ge­rei unter meh­re­ren Per­so­nen. Die Streit­häh­ne konn­ten getrennt wer­den, was genau sich zuge­tra­gen hat­te, muss im Rah­men der poli­zei­li­chen Ver­neh­mun­gen geklärt wer­den, da alle Betei­lig­ten alko­ho­li­siert waren, der Spit­zen­rei­ter war mit einem Wert von knapp 2,4 Pro­mil­le unter­wegs. Auf die Män­ner kommt ein Straf­ver­fah­ren wegen Kör­per­ver­let­zung zu.

Um 21:40 Uhr ging es für die Poli­zei­strei­fen zur näch­sten Schlä­ge­rei wei­ter. In der Wil­hel­mi­ni­ne­naue war eine bewusst­lo­se Per­son, als Fol­ge einer kör­per­li­chen Aus­ein­an­der­set­zung mit­ge­teilt wor­den. Einem 22 Jäh­ri­gen war hier durch einen bis­lang unbe­kann­ten Mann mit­tels meh­re­rer Schlä­ge ins Gesicht das Joch­bein gebero­chen wor­den. Auch hier stell­te die Poli­zei bei den Betei­lig­ten Alko­hol­wer­te von weit über 1,5 Pro­mil­le fest.

Soll­te jemand Zeu­ge der Kör­per­ver­let­zung gewor­den sein und kann Anga­ben zum Täter machen, zu dem bis­lang bekannt ist, dass er ca. 25 Jah­re alt, männ­lich mit einer Grö­ße von 175 cm und süd­län­di­schem Erschei­nungs­bild war, so ergeht die Bit­te, sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Bay­reuth-Stadt unter der Tele­fon­num­mer 0921–5062130 in Ver­bin­dung zu setzen.

Ver­kehrs­teil­neh­mer unter Marihuanaeinfluss

BAY­REUTH. Beam­te der Zen­tra­len Ein­satz­dien­ste Bay­reuth stell­ten bei Ver­kehrs­kon­trol­len in Bay­reuth dro­gen­ty­pi­sche Sym­pto­me fest und been­de­ten die Fahr­ten der Verkehrssünder.

Am Mitt­woch­abend kon­trol­lier­ten Zivil­fahn­der in Bay­reuth einen 25 – Jäh­ri­gen Ford­fah­rer aus Bay­reuth. Hier­bei stell­ten sie dro­gen­ty­pi­sche Sym­pto­me fest. Der Ver­dacht des Fah­rens unter Dro­gen­ein­fluss bestä­tig­te sich, als ein Urin­test posi­tiv auf Can­na­bis reagierte.

An Chri­sti Him­mel­fahrt been­de­ten uni­for­mier­te Beam­te der Zen­tra­len Ein­satz­dien­ste Bay­reuths die Auto­fahrt eines 24 – Jäh­ri­gen Koso­va­ren. Der im Land­kreis Bay­reuth woh­nen­de Mann wur­de in Bay­reuth ange­hal­ten und bean­stan­det. Er zeig­te eben­falls Sym­pto­me, die auf den Kon­sum von Mari­hua­na zurück­zu­füh­ren sind. Auch hier wur­de die Ver­mu­tung der Beam­ten durch einen posi­ti­ven Urin­test bestätigt.

Bei­de Män­ner muss­ten eine Blut­ent­nah­me über sich erge­hen las­sen und sich nun auf ein ein­mo­na­ti­ges Fahr­ver­bot einstellen.

Die Poli­zei weist in die­sem Zusam­men­hang dar­auf­hin, dass trotz Inkraft­tre­ten des Kon­sum­can­na­bis­ge­setzt und der damit ver­bun­de­nen Teil­le­ga­li­sie­rung, Fahr­ten unter Dro­gen­ein­fluss im Stra­ßen­ver­kehr wei­ter­hin ver­bo­ten sind und sank­tio­niert werden.

Mit Haft­be­fehl gesuch­ter Mann festgenommen

BAY­REUTH. Zivil­fahn­der der Zen­tra­len Ein­satz­dien­ste Bay­reuths bewie­sen am Diens­tag ein gutes Gespür, als die­se einen mit Haft­be­fehl gesuch­ten Mann fest­neh­men konn­ten. Der 37 – Jäh­ri­ge Mann wur­de in Bay­reuth Fahr­rad fah­rend ange­trof­fen und ergrif­fen. Nach der erfolg­ten Fest­nah­me wur­de er in die JVA Bay­reuth ein­ge­lie­fert. Dort wird er nun eine Haft­stra­fe, die sich in einer mitt­le­ren zwei­stel­li­gen Tages­an­zahl beläuft, absitzen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bayreuth-Landkreis

Unter Dro­gen­ein­fluss am Stra­ßen­ver­kehr teilgenommen

FICH­TEL­BERG. Beam­ten der Zen­tra­len Ein­satz­dien­ste Bay­reuth been­de­ten die Auto­fahrt eines War­men­steina­ch­ers nach­dem die­ser Mari­hua­na konsumierte.

In den Abend­stun­den des Mitt­woch kon­trol­lier­ten Zivil­fahn­der einen BMW mit Hofer Zulas­sung in Fich­tel­berg. Bei der Kon­trol­le kam den Beam­ten auf­grund von diver­sen Sym­pto­men des 43 ‑Jäh­ri­gen Fahr­zeug­füh­re­res schnell der Ver­dacht auf, dass der Fah­rer unter Mari­hua­na­ein­fluss steht. Die­se Ver­mu­tung bestä­tig­te sich, als der im Fich­tel­ge­bir­ge woh­nen­de Mann, den kürz­li­chen Kon­sum von Mari­hua­na ein­räum­te. Die Fol­ge war eine Blut­ent­nah­me im Kli­ni­kum Bay­reuth und eine Anzei­ge nach dem Stra­ßen­ver­kehrs­ge­setzt. Der Fah­rer muss mit einem Fahr­ver­bot von einem Monat und einer Geld­bu­ße von min­de­stens 500 Euro rechnen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

Klet­ter­un­fall

Hilt­polt­stein. Am Don­ners­tag­nach­mit­tag ver­letz­te sich ein 58-jäh­ri­ger Klet­te­rer an der Fels­wand der soge­nann­ten Hexen­kü­che. In ca. 10 Metern Höhe rutsch­te der Klet­te­rer ab und fiel im Siche­rungs­seil hän­gend gegen die Fels­wand, wobei er sich eine Fuß­frak­tur zuzog. Er wur­de durch die Berg­wacht gebor­gen und ins Kli­ni­kum Peg­nitz verbracht.

Fah­ren ohne Fahrerlaubnis

Göß­wein­stein. Am Don­ners­tag­mor­gen wur­de eine uni­for­mier­te Strei­fen­be­sat­zung auf einen Motor­rad­fah­rer auf­merk­sam, der zwi­schen Wol­ken­stein und Mor­sch­reuth mit sei­nem Krad ohne amt­li­ches Kenn­zei­chen unter­wegs war. Im Rah­men der dar­auf­hin durch­ge­führ­ten Kon­trol­le wur­de bekannt, dass der 17-jäh­ri­ge Krad­fah­rer weder die erfor­der­li­che Fahr­erlaub­nis für das Kraft­rad besitzt, noch das Vehi­kel ver­si­chert und zuge­las­sen ist.

Ein Ermitt­lungs­ver­fah­ren wegen Fah­ren ohne Fahr­erlaub­nis, sowie Ver­ge­hen nach dem Pflicht­ver­si­che­rungs­ge­setz und Abga­ben­ord­nung wur­de eingeleitet.

Ver­kehrs­un­fäl­le

Egloff­stein. Am Don­ners­tag­nach­mit­tag fuhr eine 30-jäh­ri­ge Fahr­zeug­füh­re­rin mit ihrem Pkw in Egloff­stein in der Tal­stra­ße in Rich­tung des Bus­bahn­ho­fes, um in einen dor­ti­gen Park­platz nach links abzu­bie­gen. Die­sen Abbie­ge­vor­gang konn­te ein nach­fol­gen­der 24-jäh­ri­ger Motor­rad­fah­rer offen­bar nicht abwar­ten und setz­te inner­orts zum Über­ho­len an. Die Auto­fah­re­rin bemerk­te dies zu spät und es kam zur Kol­li­si­on der bei­den Fahr­zeu­ge. Hier­bei wur­den sowohl die 2 Insas­sen des Pkw, als auch der Motor­rad­fah­rer leicht ver­letzt. Der ent­stan­de­ne Sach­scha­den wird auf ca. 7000 Euro geschätzt.

Ein Straf­ver­fah­ren wegen fahr­läs­si­ger Kör­per­ver­let­zung im Stra­ßen­ver­kehr wur­de gegen bei­de betei­lig­te Fahr­zeug­füh­rer eingeleitet.

Leu­ten­bach. Zwei befreun­de­te Motor­rad­fah­rer fuh­ren am Don­ners­tag­nach­mit­tag auf der St 2242 von Hunds­bo­den Rich­tung Leu­ten­bach. Der vor­aus­fah­ren­de 49-jäh­ri­ge bemerk­te zu spät, dass sie an der Ein­mün­dung nach Seid­mar abbie­gen müs­sen und brem­ste etwas stär­ker ab, um den Abbie­ge­vor­gang noch zu schaf­fen. Dies bemerk­te die dahin­ter­fah­ren­de 46-jäh­ri­ge Har­ley-Fah­re­rin nicht recht­zei­tig und fuhr auf den Vor­der­mann auf. Die Unfall­ver­ur­sa­che­rin kam im wei­te­ren Ver­lauf von der Fahr­bahn ab und flog mit ihrem Motor­rad über den Ein­mün­dungs­be­reich hin­weg in den Stra­ßen­gra­ben. Die bei­den Har­leys wur­den in Eigen­re­gie abge­schleppt. Es ent­stand ein Sach­scha­den von ins­ge­samt 5.000 EUR. Ver­letzt wur­de hier­bei niemand.

Grä­fen­berg. In der Bay­reu­ther Stra­ße muss­te am Don­ners­tag­nach­mit­tag eine 68-jäh­ri­ge Renault-Fah­re­rin brem­sen, da eine Kat­ze die Stra­ße über­quer­te. Der dahin­ter­fah­ren­de 30-jäh­ri­ge Opel­fah­rer bemerk­te dies zu spät und fuhr auf. Alle Insas­sen wur­den zur medi­zi­ni­schen Abklä­rung ins Kran­ken­haus ver­bracht und wur­den leicht ver­letzt. Es ent­stand ein Sach­scha­den in Höhe von 5.000 EUR.

Trun­ken­heit im Verkehr

Wie­sent­tal. Ein 46-jäh­ri­ger Fahr­rad­fah­rer fiel Don­ners­tag­nacht bereits in der Forch­hei­mer Stra­ße in Mug­gen­dorf auf. Am Obe­ren Bahn­hofs­weg wur­de er dann einer Ver­kehrs­kon­trol­le unter­zo­gen. Da ein leich­ter Alko­hol­ge­ruch fest­zu­stel­len war, wur­de der Mann einem Alko­hol­test unter­zo­gen. Die­ser ergab einen Wert von 1,66 Pro­mil­le, wor­auf­hin eine Blut­ent­nah­me ange­ord­net wur­de und ein Straf­ver­fah­ren wegen Trun­ken­heit im Ver­kehr ein­ge­lei­tet wurde.

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Unfäl­le

LAN­GEN­SEN­DEL­BACH. Am 09.05.2024, gegen 12:00 Uhr, befuhr ein 78-Jäh­ri­ger mit sei­nem Pkw die Nürn­ber­ger Stra­ße in Lan­gen­sen­del­bach und woll­te an der Ein­mün­dung in den Adlit­zer Weg nach links abbie­gen. Zur glei­chen Zeit befuhr ein 62-Jäh­ri­ger eben­falls die Nürn­ber­ger Stra­ße in die ent­ge­gen­ge­setz­te Rich­tung. An der genann­ten Ein­mün­dung woll­te die­ser gera­de­aus wei­ter­fah­ren. Der Auto­fah­rer über­sah den Rad­fah­rer beim Abbie­ge­vor­gang und es kam zum Zusam­men­stoß, wodurch der Rad­fah­rer stürz­te. Der Rad­fah­rer kam mit diver­sen Schürf­wun­den und einem Schä­del­hirn­trau­ma in ein Kran­ken­haus. Der Auto­fah­rer blieb bei dem Unfall unver­letzt. Es ent­stand ein Sach­scha­den in Höhe von ca. 8000 EUR.

Son­sti­ges

FORCH­HEIM. Am 09.05.24, gegen 14:00 Uhr, fiel einer zivi­len Strei­fen­be­sat­zung im Bereich der Ade­nau­er­al­lee in Forch­heim ein 40-Jäh­ri­ger mit sei­nem E‑Scooter auf. Im Rah­men der durch­ge­führ­ten Ver­kehrs­kon­trol­le räum­te er gegen­über den Beam­ten den Kon­sum von Can­na­bis am Vor­abend ein. Auf­grund des­sen wur­de eine Blut­ent­nah­me beim Fahr­zeug­füh­rer durch­ge­führt. Ihn erwar­tet nun ein Ord­nungs­wid­rig­kei­ten­ver­fah­ren wegen des Fah­rens unter der Ein­wir­kung von Cannabis.

NEUN­KIR­CHEN AM BRAND. In der Nacht vom 08.05. auf den 09.05. dran­gen Unbe­kann­te in ein Lager­haus der Gemein­de Neun­kir­chen ein und zün­de­ten dort befind­li­che Big Packs an. Glück­li­cher­wei­se befand sich in den Big Packs nicht brenn­ba­res Mate­ri­al, sodass sich der Brand nicht aus­brei­ten konn­te. Es ent­stand ein Sach­scha­den in Höhe von ca. 200 EUR. Zeu­gen, die Hin­wei­se zur Sache geben kön­nen wer­den gebe­ten, sich bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim unter 09191/7090–0 zu melden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels und Poli­zei­sta­ti­on Bad Staffelstein

Kör­per­li­che Aus­ein­an­der­set­zun­gen beim Dorffest

BAD STAF­FEL­STEIN – WIE­SEN, LKR. LICH­TEN­FELS. Auf dem Dorf­fest kam es am Him­mel­fahrts­tag zu gleich zwei kör­per­li­chen Aus­ein­an­der­set­zun­gen, zu wel­chen die Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels unter der Tele­fon­num­mer 09571/9520–0 nach unbe­tei­lig­ten Zeu­gen sucht.

Gegen 20.30 Uhr warf ein 21-Jäh­ri­ger mit einem Bier­krug nach zwei Fest­be­su­chern und traf einen 23-Jäh­ri­gen im Gesicht. Dort prall­te der Krug ab und traf des­sen 21-jäh­ri­ge Beglei­te­rin eben­falls im Gesicht. Bei­de wur­den leicht ver­letzt und muss­ten zur ärzt­li­chen Behand­lung ins Kli­ni­kum Lich­ten­fels ver­bracht werden.

Etwa um 22.30 Uhr tra­fen zwei Grup­pen von jun­gen Leu­ten auf­ein­an­der, die in Streit gerie­ten. Der genaue Anlass sowie der Ver­lauf konn­ten bis­lang nicht ermit­telt wer­den, aller­dings kam es zu kör­per­li­chen Aus­ein­an­der­set­zun­gen, wobei drei jun­ge Leu­te leicht ver­letzt wur­den. Auf­grund der teils deut­li­chen Alko­ho­li­sie­rung aller fünf Betei­lig­ter, die zwi­schen 1,1 und 2,3 Pro­mil­le lag, wur­de vor Ort auf Ver­neh­mun­gen ver­zich­tet. Der genaue Her­gang muss im Nach­gang noch ermit­telt werden.

In allen Fäl­len wur­den Anzei­gen wegen Kör­per­ver­let­zungs­de­lik­ten erstattet.

In die Böschung gefahren

WEIS­MAIN, LKR. LICH­TEN­FELS. Eine 23-Jäh­ri­ge befuhr am Don­ners­tag­nach­mit­tag mit ihrer Duca­ti in einer Motor­rad­ko­lon­ne die Staats­stra­ße 2191. Zwi­schen Furt und Scham­men­dorf über­hol­ten die Biker einen Pkw. Hier­bei geriet die 23-Jäh­ri­ge zu weit nach links, ver­lor die Kon­trol­le über ihr Motor­rad, fuhr die Böschung hin­auf und stürz­te dadurch. Sie muss­te mit schwe­ren Ver­let­zun­gen in ein Kran­ken­haus ein­ge­lie­fert wer­den. An ihrer Duca­ti ent­stand ein Sach­scha­den von etwa 3.000 Euro.

Fuß­gän­ge­rin übersehen

BAD STAF­FEL­STEIN, LKR. LICH­TEN­FELS. Am Don­ners­tag­nach­mit­tag ran­gier­te eine 84-Jäh­ri­ge mit ihrem Toyo­ta rück­wärts in der Vik­tor-von-Schef­fel-Stra­ße und über­sah dabei eine hin­ter ihrem Auto ste­hen­de 82-Jäh­ri­ge. Die Rent­ne­rin wur­de durch den Zusam­men­stoß zwi­schen dem Toyo­ta und einem gepark­ten Ford ein­ge­klemmt und erlitt eine blu­ten­de Ver­let­zung des Unter­schen­kels. Sie muss­te zur ambu­lan­ten Behand­lung ins Kli­ni­kum Lich­ten­fels ein­ge­lie­fert wer­den. An den bei­den Autos ent­stand ein Sach­scha­den von etwa 3.000 Euro.