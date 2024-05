Dop­pel­ter Grund zum Fei­ern – Flo­ri­ans­tag in Wil­densorg beschert Zwillinge

Tra­di­tio­nell wird um den 04. Mai an den Schutz­pa­tron der Feu­er­weh­ren gedacht. In Bam­berg fin­det der Flo­ri­ans­tag jähr­lich in Wil­densorg statt. Nach dem Antre­ten hin­ter den Fah­nen der Bam­ber­ger Feu­er­wehr, ging der Marsch zwi­schen den gepark­ten Feu­er­wehr­fahr­zeu­gen in die St. Joseph Kir­che Wildensorg.

Pfar­rer Dr. Koh­mann beglei­te­te den Got­tes­dienst und ver­wies mehr­mals auf die hohe Bedeu­tung der Feu­er­weh­ren, bedank­te sich und lob­te deren Arbeit. Im Anschluss an den Got­tes­dienst stand ihm noch eine wich­ti­ge Auf­ga­be bevor. Auf dem Vor­platz der Kir­che, geschmückt in schö­nem Blu­men­ge­wand und Ver­la­stet auf den jewei­li­gen Fahr­zeu­gen erwar­te­ten sie ihre die Seg­nung: die zwei neu­en Trag­kraft­sprit­zen. Im Halb­kreis stan­den die Kame­ra­din­nen und Kame­ra­den der Bam­ber­ger Wehr fron­tal vor den Pum­pen. Neben Stadt­rat Wolf­gang Gra­der, Bür­ger­mei­ster Jonas Glü­sen­kamp und Stadt­brand­rat Flo­ri­an Kai­ser gab es schließ­lich den gött­li­chen Segen für die neu­en Ein­satz­mit­tel, wel­che durch die Ver­an­stal­tung offi­zi­ell in Dienst gestellt wurden.

Nach voll­ende­tem Akt wand­te sich Stadt­brand­rat Kai­ser an die Anwe­sen­den: „Dank der Inve­sti­ti­on der Stadt Bam­berg konn­ten Ende letz­ten Jah­res bei­de Trag­kraft­sprit­zen beschafft und somit gleich drei alte Pum­pen außer Dienst gestellt wer­den. Die älte­ste Pum­pe stammt aus dem Jahr 1965“. Auch im Zeit­al­ter von moder­nen, gut aus­ge­stat­te­ten Fahr­zeu­gen sei eine mobi­le Trag­kraft­sprit­ze wich­tig. Denn bei­spiels­wei­se bei Wald­brän­den oder ähn­li­chen Lagen ist eine Zufahrt mit Groß­fahr­zeu­gen nicht immer gege­ben. Beson­ders freu­te es ihn, dass er bei­de Pum­pen nun offi­zi­ell der Lösch­grup­pe Wil­densorg sowie der Lösch­grup­pe Wun­der­burg & Jugend­feu­er­wehr über­ge­ben konn­te. Somit kann auch die Jugend­feu­er­wehr von der Beschaf­fung pro­fi­tie­ren und ihre Aus­bil­dung dar­auf­hin anpas­sen. Um den Fest­tag gemüt­lich aus­klin­gen zu las­sen, luden die berei­cher­ten Lösch­grup­pen alle Anwe­sen­den bei schö­nem Wet­ter zum Abend­essen ein. Die Feu­er­wehr Bam­berg bedankt sich bei dem Stadt­rat sowie der Stadt Bam­berg für die Beschaf­fung bei­der Pumpen!