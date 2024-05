Unter­füh­run­gen Mem­mels­dor­fer Stra­ße und Zoll­ner­stra­ße vor­über­ge­hend jeweils halb­sei­tig gesperrt

Die Deut­sche Bahn lässt am 13. und 14. Mai zwei Bahn­brücken mit einem Hub­stei­ger begut­ach­ten. Am Mon­tag, 13. Mai, ist zunächst die Eisen­bahn­un­ter­füh­rung Zoll­ner­stra­ße in der Zeit von 8 Uhr bis 15 Uhr mit einer Ein­bahn­stra­ßen­re­ge­lung halb­sei­tig gesperrt. Die Fahrt­rich­tung stadt­ein­wärts in Rich­tung Ludwigstraße/​Bahnhof ist immer frei befahr­bar. Die Fahr­bahn stadt­aus­wärts ist gesperrt.

Für die Dau­er der Sper­rung neh­men die Bus­se der Lini­en 907, 914, 917 und 927 eine Umlei­tung. Stadt­aus­wärts kann die Hal­te­stel­le „Bren­ner­stra­ße“ nicht bedient wer­den. Der Zustieg ist an den Hal­te­stel­len „Bahnhof/​Ludwigstraße“ und „Hilt­ner­stra­ße“ mög­lich. Am Diens­tag, 14. Mai, ist die Unter­füh­rung Mem­mels­dor­fer Stra­ße an der Rei­he. Dort ist eben­falls von 8 Uhr bis 15 Uhr die Fahrt­rich­tung stadt­aus­wärts in Rich­tung Bren­ner­stra­ße ‑Ber­li­ner Ring / Auto­bahn ist frei befahr­bahr und die Fahrt­rich­tung stadt­ein­wärts gesperrt. Wäh­rend der Arbei­ten ist mit Ver­zö­ge­run­gen auf den Bus­li­ni­en 915 und 925 zu rech­nen .Der Ver­kehr wird jeweils vor Ort umgeleitet.