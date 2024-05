Ver­tei­digt der FC Ein­tracht Bam­berg sei­nen Rele­ga­ti­ons­platz in Augs­burg?

Letz­tes Aus­wärts­spiel des Jah­res Der Sai­son­end­spurt in der Regio­nal­li­ga Bay­ern ist in vol­lem Gan­ge: Bereits am Sams­tag, 11. Mai, um…