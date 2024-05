Mit Pin­sel und Far­be in die Geschich­te ein­tau­chen kön­nen Kin­der im Alter von 8 bis 12 Jah­ren im Work­shop des Pfalz­mu­se­ums Forch­heim „Geheim­nis­se der Archäo­lo­gie“ mit Kunst­päd­ago­gin Nadi­ne Smirn­o­va. In den Pfingst­fe­ri­en, am 22. Mai, von 13:40 bis 16:00 Uhr, wird in der Kapel­len­stra­ße 16 ganz spie­le­risch und krea­tiv Geschich­te und Archäo­lo­gie ver­mit­telt. Die Teil­nah­me­ge­bühr beträgt 14 Euro pro Per­son, Anmel­dun­gen sind ab sofort im Pfalz­mu­se­um Forch­heim unter kaiserpfalz@​forchheim.​de oder Tel. 09191 714–326 (Kas­se) oder direkt an der Muse­ums­kas­se in der Kapel­len­stra­ße 16 in Forch­heim mög­lich. „Malen nach Zah­len“ – das ken­nen alle: Jede Flä­che ist dabei num­me­riert und wird einer eben­falls mit Num­mer gekenn­zeich­ne­ten Far­be zuge­ord­net. Spaß und sicht­ba­rer Erfolg sind beson­ders groß, wenn gro­ße Mal­vor­la­gen ver­wen­det wer­den und mit Acryl­far­ben auf Lein­wand gear­bei­tet wird. Nach den ersten, erfolg­rei­chen Work­shops lädt Kunst­päd­ago­gin Nadi­ne Smirn­o­va nun zur Fort­set­zung. In den Pfingst­fe­ri­en wird mit neu­en Moti­ven gear­bei­tet, die anschlie­ßend zu einer gro­ßen Col­la­ge zusam­men­ge­fügt wer­den. Die Moti­ve sind ange­lehnt an die Fun­de im Archäo­lo­gie­mu­se­um Ober­fran­ken: Wie­viel­Ge­schich­te und Geschich­ten und wel­che Geheim­nis­se sich in den Vitri­nen ent­decken las­sen, das erklärt eine Archäo­lo­gin vor­ab! Wäh­rend des Malens erle­ben die Kin­der nicht nur Spaß an der Arbeit mit Far­ben, son­dern kön­nen dabei auch direkt in die Archäo­lo­gie eintauchen.