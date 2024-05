Deut­sche Mei­ster­schaf­ten 2024

Vom 25.–28. April fan­den in Ber­lin die deut­schen Mei­ster­schaf­ten in Ber­lin statt; vom Regio­nal­stütz­punkt Bay­reuth nah­men ins­ge­samt 3 Sport­ler Teil.

Simon Brug­ger (2009) nutz­te den Wett­kampf, um sich für sei­nen ersten inter­na­tio­na­len Auf­tritt mit der Jugend­na­tio­nal­mann­schaft qua­li­fi­zie­ren zu wol­len – näm­lich den „Cen­tral Euro­pean Count­ries Juni­ors Mee­ting (CECJM)“ in Bel­grad. Zusam­men mit sei­ner star­ken Zeit am vor­an­ge­gan­ge­nen Wochen­en­de über 1500m Frei­stil (16:21,56) in Mag­de­burg und einer tol­len Best­zeit über 400m Frei­stil (4:08,81) in Ber­lin wur­de Simon schluss­end­lich für Bel­grad nominiert!

Herz­li­chen Glückwunsch!