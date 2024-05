Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Land

Trun­ken­heits­fahrt quer durch Uttenreuth

Utten­reuth – Am Mitt­woch­abend beob­ach­te­te eine auf­merk­sa­me Ver­kehrs­teil­neh­me­rin einen Pkw mit auf­fäl­li­ger Fahr­wei­se. Durch das enga­gier­te Ver­hal­ten der Zeu­gin konn­te der ver­ant­wort­li­che Fahr­zeug­füh­rer durch die Poli­zei kon­trol­liert wer­den. Bei der Über­prü­fung der Fahr­tüch­tig­keit wur­de eine deut­li­che Alko­ho­li­sie­rung des Fahr­zeug­füh­rers fest­ge­stellt, die ein Atem­al­ko­hol­test mit rund 2,6 Pro­mil­le bestimmte.

Der Fahr­zeug­füh­rer muss­te sich des­halb einer Blut­ent­nah­me unter­zie­hen. Zudem wur­de ihm die Wei­ter­fahrt unter­bun­den. Den Fahr­zeug­füh­rer erwar­tet nun eine Anzei­ge wegen Trun­ken­heit im Straßenverkehr.

Sach­be­schä­di­gung an KfZ

Spar­dorf – Am Mitt­woch, 08.05.2024, kam es im Lau­fe des Vor­mit­tags auf dem Park­platz des Spar­dor­fer Gym­na­si­ums zu einer Sach­be­schä­di­gung an einem Pkw. Es ent­stand an der vor­de­ren lin­ken Türe des schwar­zen Pkw der Mar­ke BMW eine Kratz­spur und damit ein Scha­den von rund 200,- EUR.

Hin­wei­se auf einen Ver­ur­sa­cher und ob es sich um ein Ver­se­hen oder eine mut­wil­li­ge Beschä­di­gung gehan­delt hat, gibt es bis­lang nicht. Sofern sie den Vor­gang beob­ach­tet haben soll­ten oder son­sti­ge Anga­ben dazu machen kön­nen, neh­men sie bit­te tele­fo­nisch Kon­takt mit der PI Erlan­gen-Land auf (Tel.: 09131/760 514).

Poli­zei­in­spek­ti­on Höch­stadt a.d.Aisch

Sach­be­schä­di­gung an Wohnwagen

Hem­ho­fen – Im Tat­zeit­raum von Sams­tag, 04.05.2024, bis Mitt­woch, 08.05.2024, wur­de ein auf einer Wie­se in der Hem­ho­fe­ner Haupt­stra­ße abge­stell­ter Wohn­wa­gen beschä­digt. Der oder die bis­lang unbe­kann­ten Täter schlu­gen hier­bei ein Fen­ster ein, es ent­stand ein Scha­den von ca. 400 Euro. Die Poli­zei Höch­stadt bit­tet um Zeu­gen­hin­wei­se unter der Ruf­num­mer 09193/63940.