Die SpVgg Bay­reuth bit­tet zum letz­ten Mal in die­ser Sai­son zum Duell im Hans-Wal­ter-Wild-Sta­di­on: Am Frei­tag (10. Mai 2024) gastiert die U23 des 1. FC Nürn­berg in Bay­reuth. Wenn um 19 Uhr der 33. und damit vor­letz­te Spiel­tag der Regio­nal­li­ga Bay­ern ange­pfif­fen wird, könn­te die Hür­de wohl kaum höher sein. Der klei­ne Club ist in bestechen­der Form und hat sich nach neun Sie­gen aus den letz­ten zehn Spie­len auf Platz drei der Tabel­le vor­ge­ar­bei­tet. Für Oldschdod-Trai­ner Lukas Kling ist der Club-Nach­wuchs gar „das Team der Stun­de“ in der Liga.

Für Kling stellt die Club-Serie eine reiz­vol­le Her­aus­for­de­rung dar. „Die haben tat­säch­lich einen guten Lauf. Aber wie sagt man so schön: ‚An guten Geg­nern wächst man am besten.‘ Vor unse­rem hei­mi­schen Publi­kum ist der Anreiz natür­lich beson­ders groß. Wir wol­len etwas holen“, kün­digt Kling an und nennt auch gleich einen Punkt, wo die Spiel­ver­ei­ni­gung den Geg­ner knacken könn­te. „Der Club hat zuletzt oft spie­le­risch über­zeugt. Viel­leicht spielt es uns, obwohl wir Heim­team sind, in die Kar­ten, nicht zwin­gend das Spiel machen zu müssen.“

Mit an Bord der form­star­ken Club­be­rer dürf­te mit Bene­dikt Kirsch ein alter Bekann­ter aus Bay­reu­ther Zei­ten sein. Der frü­he­re Oldschdod-Kapi­tän wech­sel­te vor der Sai­son vom Roten Main an den Valznerweiher.

Bei der Oldschdod will man wie­der jene Struk­tur und Sta­bi­li­tät in der Abwehr an den Tag legen, mit der das Team in den zurück­lie­gen­den Wochen eine Serie hin­ge­legt und den Klas­sen­er­halt fest­ge­zurrt hat. „In Würz­burg war das nicht so, wie wir uns das vor­ge­stellt haben, aber das weiß das Team auch. Das haben wir klar ange­spro­chen“, sagt Kling mit Rück­blick auf das ver­gan­ge­ne Spiel beim Meister.

Kling selbst geht in sein erstes Heim­spiel als Bay­reu­ther Trai­ner, nach­dem sein Ver­trag über die aktu­el­le Sai­son hin­aus ver­län­gert wur­de. „Ich hat­te ja immer betont, dass ich mir das Trai­ner­amt vor­stel­len kann und ich mich bei der Oldschdod und in Bay­reuth sehr wohl füh­le. Wir haben die letz­ten Woche Ergeb­nis­se gelie­fert und ich bin froh, dass wir die Chan­ce bekom­men, wei­ter gemein­sam zu arbei­ten“, betont Kling, der nach dem kom­men­den Spiel womög­lich noch ein biss­chen län­ger als sonst im Sta­di­on blei­ben und sich von den Fans am Zaun per­sön­lich in die Som­mer­pau­se ver­ab­schie­den möchte.

Sei­nem Team gönn­te Kling nach ver­gleichs­wei­se lan­ger Pau­se seit dem Würz­burg-Spiel am zurück­lie­gen­den Wochen­en­de drei trai­nings­freie Tage am Stück. „Den­noch hat jeder Spie­ler indi­vi­du­el­le Haus­auf­ga­ben bekom­men und die wur­den auch erledigt.“

Per­so­nell wird Kling wei­ter nicht aus dem Vol­len schöp­fen kön­nen. Young­ster Oli­ver Schu­bert wird gegen den FCN-Nach­wuchs wohl aus­fal­len, er ver­letz­te sich beim Spiel der U19 der Oldschdod bei Quel­le Fürth. Mar­vin Nös­ke und Josué Mbi­la sind frag­lich. Dazu kom­men der gelb-rot-gesperr­te Mar­co Zietsch sowie wei­ter­hin Jonas Kehl und Tim Lattei­er. Tobi­as Weber und Jakub Min­tál ste­hen dage­gen vor der Rück­kehr in den Bay­reu­ther Spieltagskader.