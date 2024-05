Fünf Bal­kon­so­lar­an­la­gen zu gewinnen

Ab sofort ist wie­der die Teil­nah­me am jähr­li­chen Kli­ma­schutz­ge­winn­spiel mög­lich. Die­ses Jahr wird von Juni bis Okto­ber monat­lich je eine Stecker­so­lar­an­la­ge im Wert von 500 Euro ver­lost. Teil­nah­me­be­rech­tigt sind alle Ein­woh­ne­rin­nen und Ein­woh­ner von Stadt und Land­kreis Bayreuth.

Stecker­so­lar­an­la­gen kön­nen an Bal­ko­nen und Fas­sa­den sowie auf Ter­ras­sen oder im Gar­ten ange­bracht wer­den. Damit kön­nen auch Mie­ter ihre Strom­ko­sten sen­ken und einen Bei­trag zur Ener­gie­wen­de leisten.

Die zur Ver­lo­sung ste­hen­den Anla­gen wei­sen die Beson­der­heit auf, dass sie aus recy­cel­ten Modu­len bestehen. Sie sind daher beson­ders res­sour­cen­spa­rend und umwelt­freund­lich. Die Recy­cling­mo­du­le wur­den pro­fes­sio­nell gerei­nigt und in TÜV-zer­ti­fi­zier­ten-Labo­ren geprüft. Die zuge­hö­ri­gen Wech­sel­rich­ter und die Hal­te­run­gen sind dage­gen neu. Die Gewin­ner erhal­ten zudem auf Wunsch Unter­stüt­zung bei der Instal­la­ti­on durch Fach­leu­te der Fir­ma Panel­ret­ter und der Bay­reu­ther Bür­ger­en­er­gie­ge­nos­sen­schaft BayTEG.

Teil­nah­me

Um an der Ver­lo­sung teil­neh­men zu kön­nen, müs­sen online eini­ge Fra­gen zum The­ma Solar­ener­gie rich­tig beant­wor­tet wer­den. Alter­na­tiv ist die Teil­nah­me auch über Teil­nah­me­fly­er mög­lich, die ab Mit­te Mai unter ande­rem in den Rat­häu­sern der Regi­on Bay­reuth, in Spar­kas­sen-Geschäfts­stel­len und im Land­rats­amt Bay­reuth aus­lie­gen. Der Teil­nah­me­schluss für die letz­te Ver­lo­sung ist am 1. Okto­ber 2024. Ein­mal teil­ge­nom­men, bleibt man auto­ma­tisch im Pool für alle fol­gen­den Ziehungen.

Stecker­so­lar­analagen boomen

In Deutsch­land gibt es bereits fast vier Mil­lio­nen Pho­to­vol­ta­ik-Anla­gen und 500.000 Stecker­so­lar­an­la­gen. Die Lei­stung der PV-Anla­gen ist 2023 im Ver­gleich zum Vor­jahr um 21 Pro­zent gestiegen.

Initia­to­ren und Förderer

Das Gewinn­spiel wird von den Kli­ma­schutz­ma­nage­ments der Stadt und des Land­krei­ses Bay­reuth ver­an­stal­tet. Die Prei­se wur­den von der Spar­kas­se Bay­reuth zur Ver­fü­gung gestellt. Dar­über hin­aus wird das Gewinn­spiel auch über die baye­ri­sche Richt­li­nie Lan­des­ent­wick­lung geför­dert, mit der Pro­jek­te der regio­na­len Zusam­men­ar­beit von Stadt und Land­kreis Bay­reuth unter­stützt werden.

Solar­of­fen­si­ve der Regi­on Bayreuth

Stadt und Land­kreis Bay­reuth wol­len die Instal­la­ti­on von Pho­to­vol­ta­ik­an­la­gen auf Dach­flä­chen för­dern und haben daher im letz­ten Jahr eine gemein­sa­me Solar­of­fen­si­ve gestar­tet. Mit viel­fäl­ti­gen Bera­tungs– und Infor­ma­ti­ons­an­ge­bo­ten, unter ande­rem mit Ener­gie­be­ra­tungs­nach­mit­ta­gen oder einem Online-Solar­rech­ner, wird den Bür­gern der Weg zur eige­nen Solar­an­la­ge geeb­net. Auf ihren eige­nen Lie­gen­schaf­ten wol­len Stadt und Land­kreis Bay­reuth die Instal­la­ti­on von Solar­an­la­gen eben­falls vor­an­trei­ben. Die größ­te Anla­ge wird der­zeit auf den Dach­flä­chen des Land­rats­am­tes instal­liert. Allein die­se Anla­ge wird jähr­lich 350.000 Kilo­watt­stun­den Strom lie­fern und damit pro Jahr 165 Ton­nen CO 2 einsparen.

Mehr Infos und der Link zum Gewinnspiel:

https://​kli​ma​.land​kreis​-bay​reuth​.de