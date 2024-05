Die Kli­ni­kum Bay­reuth GmbH erwei­tert ihre Kapa­zi­tät im Bereich des ambu­lan­ten Ope­rie­rens und über­nimmt den Bay­reu­ther Stand­ort des Medi­zi­ni­schen Ver­sor­gungs­zen­trums der Med 360° an der Spin­ne­rei­stra­ße. Die­sem Vor­ha­ben, das zum 1. Juli 2024 umge­setzt wer­den soll, haben jetzt die Mit­glie­der des Auf­sichts­ra­tes des Kran­ken­hau­ses der maxi­ma­len Ver­sor­gungs­stu­fe in kom­mu­na­ler Trä­ger­schaft und der Zweck­ver­bands­ver­samm­lung in einer Son­der­sit­zung zugestimmt.

„Das Prin­zip digi­tal vor ambu­lant vor sta­tio­när wird die zukünf­ti­ge Ver­sor­gungs­land­schaft prä­gen“, sagt Diet­mar Paw­lik, Geschäfts­füh­rer der Kli­ni­kum Bay­reuth GmbH. Ein­grif­fe, die vor Jah­ren noch mit einem sta­tio­nä­ren Kran­ken­haus­auf­ent­halt ver­bun­den waren, kön­nen heu­te ambu­lant statt­fin­den. Und an die Stel­le unter­schied­lich hoher Ver­gü­tun­gen für sta­tio­nä­re und ambu­lan­te Behand­lung sind ein­heit­li­che Hybrid-Fall­pau­scha­len getre­ten. Ein­grif­fe mit sta­tio­nä­rem Auf­ent­halt der Pati­en­tin oder des Pati­en­ten las­sen sich für Kran­ken­häu­ser seit­her nicht mehr wirt­schaft­lich dar­stel­len. Dem stan­den bis­lang auch feh­len­de Kapa­zi­tä­ten ent­ge­gen. Nur ein Ope­ra­ti­ons­saal an der Betriebs­stät­te Kli­ni­kum stand bis dato für ambu­lan­te Ein­grif­fe zur Ver­fü­gung. „Durch die Über­nah­me des ambu­lan­ten Ope­ra­ti­ons­zen­trums und der damit ver­bun­de­nen Pra­xis­räu­me erschlie­ßen wir neue Mög­lich­kei­ten für die Wei­ter­ent­wick­lung in Rich­tung einer bedarfs­ge­rech­ten Ver­sor­gung durch die Kli­ni­kum Bay­reuth GmbH zusam­men mit unse­rer Med Zen­trum Kli­ni­kum Bay­reuth GmbH“, erklärt Prof. Dr. Astrid Wey­er­b­rock, Ärzt­li­che Direk­to­rin der Kli­ni­kum Bay­reuth GmbH.

Erfolg­rei­cher Abschluss

Ambu­lan­te Pati­en­ten­ver­sor­gung hat die Kli­ni­kum Bay­reuth GmbH einem Toch­ter­un­ter­neh­men, der Med Zen­trum Kli­ni­kum Bay­reuth GmbH, über­tra­gen. Die­ses Unter­neh­men, das Zen­tren mit 14 medi­zi­ni­schen Dis­zi­pli­nen in Bay­reuth betreibt und damit maß­geb­lich zur fach­ärzt­li­chen Ver­sor­gung der Regi­on bei­trägt, gehört voll­stän­dig der Kli­ni­kum Bay­reuth GmbH. Bereits im Janu­ar haben Ver­tre­ter des bis­he­ri­gen Med Cen­ter-Betrei­bers und der Med Zen­trum Kli­ni­kum Bay­reuth GmbH eine Absichts­er­klä­rung zum Über­gang des Stand­or­tes an der Spin­ne­rei­stra­ße unter­schrie­ben. Seit­her wur­de an den Ver­trä­gen gear­bei­tet, dies ist nun­mehr erfolg­reich abge­schlos­sen. Drei Ope­ra­ti­ons­sä­le und eine groß­zü­gi­ge Infra­struk­tur im histo­ri­schen NSB-Gebäu­de gehen an die Med Zen­trum Kli­ni­kum Bay­reuth GmbH. Die Zustim­mung der Kas­sen­ärzt­li­chen Ver­ei­ni­gung zur Über­tra­gung der chir­ur­gi­schen und anäs­the­sio­lo­gi­schen Kas­sen­arzt­sit­ze, die Vor­aus­set­zung für ambu­lan­te Ver­sor­gung sind, wur­de bean­tragt und ist Voll­zugs­vor­aus­set­zung für die Transaktion.

Das Ärz­te-Team begrüßt den Über­gang und wird an Bord blei­ben. Allen wei­te­ren Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­tern hat die Med Zen­trum Kli­ni­kum Bay­reuth GmbH die Wei­ter­be­schäf­ti­gung ange­bo­ten. Zum 1. Okto­ber wird das Zen­trum für ambu­lan­tes Ope­rie­ren wie­der mit vol­ler Lei­stungs­fä­hig­keit zur Ver­fü­gung ste­hen. Bis dahin füh­ren Repa­ra­tur- und Aus­tausch­ar­bei­ten zu einem ein­ge­schränk­ten OP-Betrieb.

Gesam­tes Spek­trum des ambu­lan­ten Operierens

An der Spin­ne­rei­stra­ße kann in Zukunft das gesam­te Spek­trum des ambu­lan­ten Ope­rie­rens ange­bo­ten wer­den. Laut einer Vor­schrift kann ein Stand­ort als wei­te­re Betriebs­stät­te gel­ten, wenn die­ser inner­halb eines Radi­us von 2000 Metern um ein Kran­ken­haus liegt. In einer sol­chen Betriebs­stät­te kön­nen dann grund­sätz­lich die ambu­lan­ten Lei­stun­gen des Kran­ken­hau­ses ange­bo­ten wer­den. Details wer­den nach Abschluss der Über­nah­me kon­kret fest­ge­legt. Von dem Zen­trum und sei­nen neu­en, viel­fäl­ti­gen Mög­lich­kei­ten wer­den zuerst die Pati­en­tin­nen und Pati­en­ten pro­fi­tie­ren. Aber auch für die sta­tio­nä­re Ver­sor­gung an der Kli­ni­kum Bay­reuth GmbH eröff­net es Per­spek­ti­ven. Denn mehr Kapa­zi­tät für ambu­lan­tes Ope­rie­ren, schafft auch Kapa­zi­tät für sta­tio­nä­res Operieren.