Die Jugend- und Trach­ten­ka­pel­le Neun­kir­chen am Brand e.V. lädt herz­lich zum Fest­wo­chen­en­de vom 14.–16.06.2024 anläss­lich ihres 66-jäh­ri­gen Bestehens ein. Die Fei­er­lich­kei­ten fin­den an der Mit­tel­schu­le in Neun­kir­chen am Brand statt. Den Auf­takt gestal­tet am Frei­tag­abend die Band „X5Live“ (ehe­mals X‑Large) mit einem Rock­abend. Ein­lass hier­zu ist ab 18:30 Uhr. Der Ein­tritt vor Ort kostet 5 Euro.

Am Sams­tag star­tet der Zelt­be­trieb ab 18:00 Uhr. Ein Part­ner­schafts­kon­zert der Part­ner­ka­pel­le aus Blin­den­markt (Öster­reich) und dem Sym­pho­ni­schen Blas­or­che­ster der JTK wird den Abend musi­ka­lisch umrah­men. Der Ein­tritt an die­sem Abend ist frei.

Am Sonn­tag öff­net ab 11:00 Uhr das Zelt die Tore und ver­schie­de­ne For­ma­tio­nen der JTK füh­ren musi­ka­lisch durch den Tag. Ange­fan­gen mit den „Neun­kirch­ner“ Brau­haus Musi­kan­ten, gefolgt vom Markt­or­che­ster, dem Ensem­ble „Blech dich Wech“ und zum Abschluss dem Jugend­or­che­ster zeigt die JTK ihre musi­ka­li­sche Band­brei­te. Der Ein­tritt an die­sem Tag ist eben­falls frei.

Am gesam­ten Wochen­en­de küm­mern sich ver­schie­de­ne Gastro­no­men aus der Regi­on bestens um Ihr leib­li­ches Wohl!

Ein herz­li­ches Dan­ke­schön im Vor­aus allen Hel­fern und Unter­stüt­zern sowie dem Schirm­her­ren Bür­ger­mei­ster Mar­tin Walz!

Freu­en Sie sich auf ein unter­halt­sa­mes Fest­wo­chen­en­de zum 66-jäh­ri­gen Jubi­lä­um der Jugend- und Trach­ten­ka­pel­le Neun­kir­chen am Brand e.V.!