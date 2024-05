Am Sams­tag um 17.15h spielt der Jahn sein letz­tes Heim­spiel der Sai­son gegen den SC Schwa­bach, in Schwabach.

Orga­ni­sa­to­ri­sche Grün­de der Schul­be­hör­de, Sper­rung der Umklei­de­ka­bi­nen der Berufs­schu­le, las­sen ein Heim­spiel lei­der nicht zu. Somit kommt es zum Heimrechttausch.

Der SC Schwa­bach spiel­te ver­gan­ge­nen Spiel­tag im Der­by gegen den SC Groß­schwar­zen­lo­he 2 zu 2 Unent­schie­den. Die Mann­schaft von Inte­rims­coach Ben­ja­min Scho­te belegt Platz vier der Liga, den man ger­ne ver­tei­di­gen will.

Der Jahn will nach dem Aus­wärts­er­folg beim SV Mit­ter­teich und dem drit­ten Sieg in Fol­ge auch in Schwa­bach ger­ne einen wei­te­ren Erfolg erringen.

„Der drit­te Sieg in Serie. Ein schö­nes Gefühl. Auch in Schwa­bach am Sams­tag wol­len wir ger­ne in die­ser Spur blei­ben und was mit­neh­men, um die 50 Punk­te Mar­ke zu knacken. Ein­fach wird dies gewiss nicht, da der SC Schwa­bach über eine qua­li­ta­tiv homo­ge­ne Trup­pe verfügt.

Ein Dan­ke­schön geht an die Abtei­lungs­lei­tung unse­res Geg­ners, für den unkom­pli­zier­ten Heim­recht­tausch“, so Hol­ger Denz­ler, der sport­li­che Lei­ter des Jahn. „Wir freu­en uns auf das Spiel im Hudson-Sportpark“.