Annah­me­zeit auf 15:30 bis 16:30 Uhr verschoben

Die Gar­ten­ab­fall­samm­lung an der Sam­mel­stel­le Bus­sard­stra­ße in Buben­reuth fin­det am Frei­tag, 10. Mai 2024, statt. Die Annah­me­zeit muss lei­der kurz­fri­stig von ursprüng­lich 14 bis 15 Uhr auf 15.30 bis 16.30 Uhr ver­scho­ben werden.

Alle Ter­mi­ne und wei­te­re Infor­ma­tio­nen gibt es online unter https://www.erlangen-hoechstadt.de/buergerservice/a‑bis‑z/abfall-abfuhrtermine-und-sammlungen/.