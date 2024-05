Am 4. Mai 2024 fand in Gie­bel­stadt bei Würz­burg, wie jedes Jahr, die „Offe­ne Kampf­kunst­mei­ster­schaft aller Stil­ar­ten“ statt. Das bedeu­tet, dass die Akti­ven alle mit­ein­an­der mit ein­heit­li­chen Regeln ver­gli­chen wur­den. Somit war es ein bunt­ge­misch­tes Kämp­fen z.B. Sho­to­kan Kara­te gegen MMA-Kämp­fer oder Kick­bo­xer gegen Kung Fu etc. Knapp 500 Kämp­fer gaben bei eben­so vie­len Zuschau­ern ihr Bestes und mit­ten­drin fühl­ten sich die Oki­na­wa Kara­te Kobu­do Mit­glie­der aus der Frän­ki­schen Schweiz rich­tig wohl. Die Erfah­rung von 33 Teil­nah­men in 19 Jah­ren und die ent­spre­chen­de Vor­be­rei­tung mit Hel­mut Sta­del­mann und Team zahl­te sich aus. In der Ver­eins­wer­tung ging der drit­te Platz an unse­ren Reu­ther Ver­ein. Sie kämpf­ten in allen 5 Dis­zi­pli­nen wie Frei­kampf, Kata Kara­te, Kata Kobu­do, und in bei­den Teambereichen.