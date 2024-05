Obwohl die an die­sem Tag ange­setz­ten Fuß­ball­spie­le wet­ter­be­dingt aus­fie­len, kamen vie­le Ver­eins­mit­glie­der Ende April zur Jah­res­haupt­ver­samm­lung im Sport­heim­saal zusam­men. Die bei­den Sport-Vor­stän­de Klaus Kai­ner & Alex­an­der Prie­busch blick­ten auf den Sai­son­ver­lauf zurück. Nach dem Dou­ble auf Kreis­ebe­ne eta­bliert sich die erste Damen­mann­schaft in der Bezirks­li­ga und die neu geschaf­fe­ne zwei­te Mann­schaft spielt in der Kreis­klas­se gut mit. Im Her­ren­be­reich wird es schwer, in den ver­blei­ben­den Par­tien noch den Klas­sen­er­halt in der Kreis­klas­se zu schaf­fen. In die Spar­ten Tisch­ten­nis und Gym­na­stik über­all reger Sport-Betrieb – und nun auch beim 1. FC Burk: Darts. Die neue Abtei­lung wird zur kom­men­den Sai­son auch am Ligen­be­trieb teil­neh­men. Im Nach­wuchs­be­reich trägt das Enga­ge­ment von Jugend­lei­ter Sven Schul­ze und dem neu zusam­men­ge­stell­ten Füh­rungs­team Früch­te. Alle Alters­klas­sen konn­ten ohne Spiel­ge­mein­schaf­ten besetzt wer­den. Bei der B‑Jugend steht die Kreis­li­ga­mei­ster­schaft kurz bevor. Das Hel­fer­team um Lie­gen­schafts-Vor­stand Patrick Zapf hält die vier Plät­ze sowie das Sport­heim in Schuss. Erfreu­li­ches wuss­te Finanz-Vor­stand Chri­sti­an Schmitt zu berich­ten, denn auch nach dem Anstieg von Ener­gie- und Heiz­ko­sten steht der Ver­ein finan­zi­ell wei­ter­hin auf einem soli­den Fun­da­ment. Som­mer­fest – Ker­wa – Wein­fest, die drei gro­ßen Schlag­lich­ter waren im ver­gan­gen Jahr laut Frank Gareus eine tol­le Berei­che­rung im Ver­eins­le­ben, wes­halb sie natür­lich auch 2024 wie­der statt­fin­den wer­den. Nach 50-jäh­ri­ger Treue zum Ver­ein wur­de Gün­ter „Tab­si“ Gabri­el und Ger­hard „Sar­gent“ Kraus zu Ehren­mit­glie­dern ernannt.