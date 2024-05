Die deut­sche Ach­se im Team der Bam­berg Bas­kets für die kom­men­de Sai­son nimmt kon­kre­te For­men an. Nach Mann­schafts­ka­pi­tän Kar­sten Tad­da, Filip Sta­nić, Gabri­el Kuku und Adri­an Pet­ko­vić, die alle­samt noch einen lau­fen­den Ver­trag für die kom­men­de Spiel­zeit in Bam­berg haben, wird auch Kevin Wohl­rath an Bord blei­ben. Der Ver­trag mit dem 29-jäh­ri­gen Flü­gel­spie­ler wur­de vor­zei­tig um eine wei­te­re Spiel­zeit in Freak City verlängert.

Kevin Wohl­rath: