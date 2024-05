Span­nung garantiert!

„Solan­ge es noch mög­lich ist, wer­den wir alles ver­su­chen“, sagt Mann­schafts­ka­pi­tän Kar­sten Tad­da vor dem Heim­spiel sei­ner Bam­berg Bas­kets gegen RASTA Vech­ta, in dem die Bam­ber­ger unbe­dingt einen Sieg brau­chen, um viel­leicht doch noch den Sprung in die Play-Ins der easy­Cre­dit Bas­ket­ball Bun­des­li­ga zu schaf­fen. Nur mit einem Erfolg in der vom Aus­bil­dungs­team von BRO­SE prä­sen­tier­ten Par­tie bestün­de noch die Mög­lich­keit, die Teams aus Ham­burg und Braun­schweig auf der Ziel­li­nie zu über­ho­len. Natür­lich wäre man hier­für auf Schüt­zen­hil­fe ange­wie­sen, doch „für uns gilt es, erst ein­mal unse­re eige­nen Haus­auf­ga­ben zu machen“, so der Kapi­tän wei­ter. Gemeint ist damit natür­lich ein Erfolg gegen die aktu­ell auf Tabel­len­po­si­ti­on sechs ste­hen­den Nie­der­sach­sen, die ihrer­seits mit einem Sieg in Freak City womög­lich die direk­te Qua­li­fi­ka­ti­on für die Play­offs klar­ma­chen könn­ten. Für Span­nung in die­ser Par­tie ist somit auf jeden Fall gesorgt.

Tip-Off zum letz­ten Heim­spiel der regu­lä­ren Sai­son in die­ser Sai­son der Bam­berg Bas­kets ist am Don­ners­tag um 15:30 Uhr. Tickets sind online oder im Freak City Store unter der BRO­SE ARE­NA noch erhältlich.

Auch Dyn wird die Par­tie in gewohn­ter Form auf alle gän­gi­gen End­ge­rä­te live über­tra­gen. Kom­men­ta­tor ist Fab­ri­ce Kao.

Head Coach Arne Woltmann: