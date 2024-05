Am ver­gan­ge­nen Wochen­en­de waren alle Mann­schaf­ten der Rhi­nos Juni­ors im Ein­satz. Für die U13 ging es zum Tur­nier nach Erlan­gen, die U16 absol­vier­te ihren Heim­spiel­tag auf dem Rhi­nos Field und die U19 rei­ste für ihr erstes Sai­son­spiel zu den Augs­burg Raptors.

U13 Flag Turnier

Den Anfang für ein Wochen­en­de vol­ler Foot­ball mach­ten die jüng­sten Nas­hör­ner beim U13 Flag Tur­nier bei den Erlan­gen Sharks. Neben einem Spiel gegen die Gast­ge­ber, stand ein wei­te­res gegen die Nürn­berg Rams auf dem Plan. Die Spie­ler zeig­ten eine enga­gier­te Lei­stung, muss­ten sich jedoch im ersten Spiel mit 12:37 und mit 6:19 im Spiel gegen die Nürn­berg Rams geschla­gen geben. Den­noch konn­te das Team wert­vol­le Erfah­rung sam­meln und das ein oder ande­re Erfolgs­er­leb­nis feiern.

Heim­spiel der U16

Der Heim­spiel­tag der U16 auf dem Rhi­nos Field war ein vol­ler Erfolg. Zu Gast auf dem Home­field der Rhi­nos waren die Bam­berg Phan­toms und die Amberg Mad Bull­dogs. In der ersten Par­tie des Tur­niers lie­ßen die Rhi­nos den Phan­toms kei­ne Chan­ce und konn­ten die Par­tie mit 32:06 für sich ent­schei­den. Im zwei­ten Spiel gegen Amberg bot sich ein ähn­li­ches Bild und so stand am Ende einer kon­zen­trier­ten Lei­stung der 46:19 Sieg. Mit die­sen bei­den Ergeb­nis­sen ist die Rhi­nos U16 in ihren bis­lang 4 Spie­len unge­schla­gen und kann beim letz­ten Tur­nier in Bam­berg am 08.06. den Ein­zug ins Final­tur­nier um die baye­ri­sche Mei­ster­schaft per­fekt machen.

Erstes Sai­son­spiel der U19 in Augsburg

Für die U19 ging es zum lan­ge erwar­te­ten ersten Sai­son­spiel zu den Augs­burg Rap­tors in die Fug­ger­stadt. Das erst Ende des ver­gan­ge­nen Jah­res gegrün­de­te Team war dem­entspre­chend glei­cher­ma­ßen moti­viert und auf­ge­regt. Bereits am ver­gan­ge­nen Sonn­tag hat­ten die Rap­tors ihr erstes Spiel gegen die Nürn­berg Hawks absol­viert und die­ses mit 00:26 ver­lo­ren. Im ersten Quar­ter neu­tra­li­sie­ren sich bei­de Mann­schaf­ten und teste­ten sich zunächst ab. Dem­entspre­chend ende­te das Quar­ter mit 0:0. Im zwei­ten Quar­ter waren es dann die Gast­ge­ber, die den ersten Touch­down erzie­len konn­ten. Danach ent­wickel­te sich ein Schlag­ab­tausch, der bis ins 4. Quar­ter andau­ert und am Ende von den Rhi­nos Juni­ors mit 30:14 ent­schie­den wer­den konnte.

Wei­te­re Termine

Wei­ter geht es für die Jugend­mann­schaf­ten am 8. Juni mit der U16 beim Tur­nier der Bam­berg Phan­toms, bevor die U19 am 9. Juni ihre Heim­pre­mie­re fei­ert und die U13 am 30. Juni eben­falls auf dem Rhi­nos Field antritt.