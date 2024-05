Um die Fit­ness zu stei­gern, genü­gen laut Welt­ge­sund­heits­or­ga­ni­sa­ti­on (WHO) bereits 21 Minu­ten Bewe­gung am Tag. Sehr wir­kungs­voll ist, kör­per­li­che Akti­vi­tät in den All­tag ein­zu­bau­en. „Dazu eig­net sich das Rad­fah­ren beson­ders gut“, so Klaus Knorr, Direk­tor bei der AOK in Bam­berg. Gele­gen­heit dazu bie­tet jetzt wie­der die Gesund­heits­ak­ti­on „Mit dem Rad zur Arbeit“ der AOK und des All­ge­mei­nen Deut­schen Fahr­rad-Clubs (ADFC). „Ziel dabei ist, in der Zeit vom 1. Mai bis zum 31. August an min­de­stens 20 Tagen den Arbeits­weg radelnd zurück­zu­le­gen“, so Klaus Knorr. Schon jetzt kön­nen sich Inter­es­sier­te online unter www​.mdrza​.de/​b​a​y​ern anmelden.

Mit­mach­ak­ti­on kommt gut an

Im ver­gan­ge­nen Jahr betei­lig­ten sich bay­ern­weit über 76.000 Beschäf­tig­te, aus Stadt und Land­kreis Bam­berg-Forch­heim waren 1.241 Berufs­tä­ti­ge dabei. „Wir rech­nen auch in die­sem Jahr wie­der mit vie­len Teil­neh­men­den und hof­fen, einen neu­en Teil­nah­me­re­kord zu errei­chen“, so Elke Pap­pen­schel­ler vom ADFC Bam­berg. Mit­ma­chen kön­nen auch Pend­ler, die bis zum Bahn­hof oder zur Bus­hal­te­stel­le radeln und für die rest­li­che Strecke zur Fir­ma öffent­li­che Ver­kehrs­mit­tel nut­zen. Vie­le Men­schen arbei­ten zum Teil von zuhau­se aus. Wer daher kei­ne Weg­strecke zur Arbeits­stel­le zurück­legt, kann die gera­del­ten Kilo­me­ter rund ums Home-Office erfassen.

Rad­ta­ge online erfassen

Bis zum 16. Sep­tem­ber kön­nen die Teil­neh­men­den im soge­nann­ten Akti­onska­len­der ihre Rad­ta­ge online ein­tra­gen. Über das Online-Por­tal sind jeder­zeit die per­sön­li­chen Lei­stun­gen aller Teil­neh­men­den daten­ge­schützt abruf­bar: Wie vie­le Kilo­me­ter bin ich an wie vie­len Tagen bis­her gera­delt und wie vie­le Kalo­rien habe ich dadurch ver­braucht? „Das Online-Por­tal bie­tet auch eine tages­ak­tu­el­le Über­sicht zu den wich­tig­sten Vor­her­sa­gen für das Radel-Wet­ter vor Ort“, so Elke Pap­pen­schel­ler. Die Rad­le­rin­nen und Rad­ler kön­nen die vor­aus­sicht­li­chen Tem­pe­ra­tu­ren für mor­gens, mit­tags und abends able­sen. Die zu erwar­ten­den Wind­ver­hält­nis­se und der Grad der Bewöl­kung ergän­zen die Wetterinformationen.

Radeln und gewinnen

Wer sei­nen Akti­onska­len­der mit den Rad­ta­gen unter www​.mdrza​.de/​b​a​y​ern pflegt, hat die Chan­ce auf einen der vie­len gespon­ser­ten Gewin­ne nam­haf­ter Akti­ons­part­ner, die all­jähr­lich unter den erfolg­reich Teil­neh­men­den ver­lost wer­den. Die Gewin­ne wer­den von Unter­neh­men gestif­tet und sind nicht aus Bei­trä­gen finan­ziert. Der DGB Bay­ern und die vbw – Ver­ei­ni­gung der Baye­ri­schen Wirt­schaft e.V. unter­stüt­zen die gemein­sa­me Initia­ti­ve von ADFC und AOK im Frei­staat. Bei­de Part­ner sind von Anfang an dabei. Die vbw för­dert die Initia­ti­ve finanziell.