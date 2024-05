Groß­zü­gig für die Ein­rich­tung eines The­ra­pie­rau­mes gespendet

Die Man­fred Roth Stif­tung wür­digt regel­mä­ßig die Arbeit der Lebens­hil­fe Erlan­gen für Men­schen mit Beein­träch­ti­gung. Dies­mal über­reich­te Vor­stands­vor­sit­zen­der Dr. Wil­helm Pol­ster und Stif­tungs­rat Klaus J. Teich­mann im Haus der Nor­ma einen sym­bo­li­schen Scheck in Höhe von 5000,- €. Die groß­zü­gi­ge Spen­de fließt in die Aus­stat­tung eines The­ra­pie­rau­mes in der Georg-Zahn-Schu­le und ‑Tages­stät­te. Hier bekom­men die Schü­le­rin­nen und Schü­ler mit Beein­träch­ti­gung Phy­sio­the­ra­pie, um ihre Moto­rik und Wahr­neh­mung zu ver­bes­sern. Das ist gera­de auch für Kin­der und Jugend­li­che mit schwer mehr­fa­cher Beein­träch­ti­gung zur Erhal­tung ihrer Lebens­qua­li­tät wichtig.