Nicht ganz all­täg­li­cher Besuch hat­te sich in der Peg­nit­zer Chri­sti­an-Sam­met-Mit­tel­schu­le ange­kün­digt. Auf Ein­la­dung der Bay­reu­ther Bun­des­tags­ab­ge­ord­ne­ten und Par­la­men­ta­ri­schen Staats­se­kre­tä­rin Anet­te Kram­me war mit der Augs­bur­ger Bun­des­tags­ab­ge­ord­ne­ten Ulri­ke Bahr die Vor­sit­zen­de des Bun­des­tags­aus­schus­ses für Fami­lie, Senio­ren, Frau­en und Jugend bei der Klas­se 10M zu Gast, um mit den Jugend­li­chen über poli­ti­sche The­men zu dis­ku­tie­ren und über den Beruf des Bun­des­tags­ab­ge­ord­ne­ten zu spre­chen. Natür­lich inter­es­sier­te die Schü­le­rin­nen und Schü­ler was ein Bun­des­tags­ab­ge­ord­ne­ter ver­dient, wie hoch die Arbeits­be­la­stung ist und ob sie schon ein­mal Gewalt auf­grund ihrer Posi­ti­on erfah­ren haben. Die bei­den Poli­ti­ke­rin­nen plau­der­ten ein wenig aus dem Näh­käst­chen und gaben Ein­blicke in den doch for­dern­den Arbeits­all­tag von Berufs­po­li­ti­kern. Im Anschluss an das Gespräch hat­ten Kram­me und Bahr noch die Gele­gen­heit, beim Prü­fungs­es­sen die Krea­tio­nen der Abschluss­klas­se zu probieren.

