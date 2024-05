Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen – Stadt

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Land

Ver­kehrs­un­fall mit ver­letz­tem Kleinkraftradfahrer

Bai­er­s­dorf – Am 07.05.2024, gegen 17:30 Uhr, kam es zu einem Unfall zwi­schen einer Auto­fah­re­rin und dem Fah­rer eines Klein­kraf­t­rad­ra­des. Die Auto­fah­re­rin bog von der Kreis­stra­ße ERH 29 nach links in die Kreis­stra­ße ERH 5 in Rich­tung Bai­er­s­dorf ab. Hier­bei über­sah sie den von links kom­men­den und vor­fahrts­be­rech­tig­ten Klein­kraf­t­rad­fah­rer und es kam zum Zusam­men­stoß. Durch den Sturz wur­de der Klein­kraf­t­rad­fah­rer ver­letzt und anschlie­ßend durch den Ret­tungs­dienst in ein Kran­ken­haus ver­bracht. An bei­den Fahr­zeu­gen ent­stand nur leich­ter Sachschaden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Herzogenaurach

Sach­be­schä­di­gung

Im Zeit­raum vom 06.05.2024, 13.00 Uhr bis 07.05.2024, 12.00 Uhr, wur­de das Häus­chen der öffent­li­chen WC-Anla­ge in Herzogenaurach/​Dambach in der Ring­stra­ße bei der dor­ti­gen Grün­an­la­ge groß­flä­chig mit Schrift­zei­chen beschmiert. Es ent­stand ein Scha­den im vier­stel­li­gen Euro-Bereich. Tat­hin­wei­se erbit­tet die Poli­zei­in­spek­ti­on Her­zo­gen­au­rach unter 09132/7809–0.

Am 04.05.2024, gegen 23.20 Uhr, stell­te der Eigen­tü­mer sei­nen wei­ßen Toyo­ta Yaris in Ober­rei­chen­bach in der Haupt­stra­ße ab. Als er am 05.05.2024, gegen 03.20 Uhr, zu sei­nem Pkw zurück­kam, stell­te er fest, dass am Fahr­zeug der rech­te Außen­spie­gel abge­tre­ten und der lin­ke Außen­spie­gel und wei­te­re Fahr­zeug­tei­le beschä­digt wur­den. Es ent­stand ein Scha­den von ca. 300 Euro. Tat­hin­wei­se erbit­tet die Poli­zei­in­spek­ti­on Her­zo­gen­au­rach unter 09132/7809–0.

Poli­zei­in­spek­ti­on Höch­stadt a.d. Aisch

Unfall­flucht im Kie­fern­dor­fer Weg

Höch­stadt a.d. Aisch – Am zurück­lie­gen­den Mon­tag, in der Zeit von 13.30 – 14.00 Uhr, park­te eine 26 – jäh­ri­ge Frau aus Höch­stadt mit ihrem schwar­zen Pkw der Mar­ke Suzu­ki auf einem Park­platz eines Dis­coun­ters im Kie­fern­dor­fer Weg. In dem Zeit­raum tou­chier­te ein bis­lang Unbe­kann­ter den gepark­ten Pkw und beschä­dig­te dabei u.a. eine Heck­leuch­te. Dabei ent­stand Sach­scha­den in Höhe von ca. 1000.- Euro. Der Unfall­ver­ur­sa­cher setz­te sei­ne Fahrt fort, ohne sei­nen Pflich­ten als Unfall­be­tei­lig­ter nach­zu­kom­men. Nun ermit­telt die Poli­zei Höch­stadt wegen des uner­laub­ten Ent­fer­nens vom Unfall­ort und bit­tet um Zeu­gen­hin­wei­se unter der 09193/63940.