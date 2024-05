GLP, ein füh­ren­der glo­ba­ler Ent­wick­ler, Eigen­tü­mer und Betrei­ber von Logi­stik­im­mo­bi­li­en, Rechen­zen­tren und Syste­men für erneu­er­ba­re Ener­gien, ver­mie­tet sei­nen rund 47.500 Qua­drat­me­ter (m2) gro­ßen, nach­hal­ti­gen Logi­stik­neu­bau in Neu­stadt bei Coburg in der Metro­pol­re­gi­on Nürn­berg an den inter­na­tio­na­len Trans­port- und Logi­stik­dienst­lei­ster DSV. Der zen­tral gele­ge­ne Stand­ort erwei­tert das bestehen­de Dis­tri­bu­ti­ons­netz­werk von DSV für die deutsch­land­wei­te Belie­fe­rung eines gro­ßen Dro­ge­rie­markt­kun­den. Das Gebäu­de ist ab Anfang Mai ver­füg­bar. Bis Juli ist der Betriebs­be­ginn geplant.

„Mit der Ver­mie­tung des Logi­stik­zen­trums Coburg noch vor der Fer­tig­stel­lung zei­gen wir erneut, dass wir trotz Flä­chen­knapp­heit stra­te­gi­sche Logi­stik­im­mo­bi­li­en in zen­tra­ler Lage bie­ten und mit unse­rem nach­hal­ti­gen Ange­bot den Anfor­de­run­gen unse­rer Kun­den voll­stän­dig ent­spre­chen. Mit der zügi­gen Ent­wick­lung die­ser hoch­mo­der­nen Immo­bi­lie und der kur­zen Vor­lauf­zeit bis zu ihrer Über­ga­be tra­gen wir zum Wachs­tum unse­res neu­en Kun­den DSV und einer nach­hal­ti­gen Dis­tri­bu­ti­on in sei­nem Netz­werk bei“, sagt Micha­el Ger­ke, Head of Deve­lo­p­ment Deutsch­land, GLP.

Die neue Logi­stik­im­mo­bi­lie in Neu­stadt bei Coburg ergänzt das bestehen­de Logi­stik­netz, das DSV für sei­nen Ein­zel­han­dels­kun­den unter­hält, auf idea­le Weise.

„Von hier errei­chen wir sehr gut die 41 loka­len Umschlags­zen­tren zur deutsch­land­wei­ten Belie­fe­rung der Ein­zel­han­dels­märk­te unse­res Kun­den“, unter­streicht Rolf Wet­zel, Seni­or Direc­tor, Retail Dis­tri­bu­ti­on & Ser­vices bei DSV. „So kön­nen wir zusätz­li­che Men­gen an die Märk­te ver­tei­len und auch die Regi­on um Neu­stadt beim Wachs­tum unter­stüt­zen“, so Wet­zel wei­ter. Der Stand­ort befin­det sich in einer exzel­len­ten Lage an der Bun­des­stra­ße B4 in unmit­tel­ba­rer Nähe zur Bun­des­au­to­bahn A73.

Das Logi­stik­zen­trum bie­tet rund 40.100 m² Hal­len­flä­che, 6.300 m² Mez­za­ni­ne- und rund 1.100 m² Büro- und Sozi­al­flä­che in vier Hal­len­ab­schnit­ten sowie Stell­plät­ze für 180 Pkw und 27 Lkw.

Wie alle Neu­ent­wick­lun­gen von GLP im deut­schen Markt wur­de die Immo­bi­lie gemäß den stren­gen Umwelt­schutz­kri­te­ri­en der Deut­schen Gesell­schaft für Nach­hal­ti­ges Bau­en (DGNB) und gemäß dem Stan­dard DGNB Gold errichtet.

Beim Bau wur­de Recy­cling­ma­te­ri­al aus dem vor­he­ri­gen Gebäu­de ver­wen­det. Außer­dem wur­den zer­ti­fi­zier­te, recy­cle­ba­re, neue Bau­ma­te­ria­li­en ein­ge­setzt. GLP trägt dadurch wesent­lich zur Nach­hal­tig­keit der Immo­bi­lie bei. Das Recy­cling der Mate­ria­li­en aus dem Vor­gän­ger­ge­bäu­de bie­tet einen wei­te­ren Vor­teil: CO2-Emis­sio­nen, die bei der Her­stel­lung und dem Trans­port neu­er Mate­ria­li­en ent­stan­den wären, wur­den so von vorn­her­ein vermieden.

Auf­grund der nach­hal­ti­gen Bau­wei­se kann DSV sei­nen Ener­gie­ver­brauch, sei­ne CO2- Emis­sio­nen und sei­nen Was­ser­ver­brauch redu­zie­ren und dadurch sei­ne ope­ra­ti­ven Kosten sen­ken. Geheizt wird das Gebäu­de über eine nach­hal­ti­ge Hei­zungs­an­la­ge mit ener­gie­ef­fi­zi­en­ten Luft-Luft Wär­me­pum­pen. Die Immo­bi­lie ist mit ener­gie­spa­ren­der LED-Beleuch­tung und mit 18 Lade­säu­len für Elek­tro­au­tos aus­ge­stat­tet. Mög­lich ist außer­dem die geplan­te Instal­la­ti­on einer PV (Photovoltaik)-Anlage auf dem Dach. Mit dem dann erzeug­ten sau­be­ren Solar­strom kann der Mie­ter sei­ne Unab­hän­gig­keit von den Schwan­kun­gen der Ener­gie­prei­se erhöhen.

Über GLP

GLP ist ein füh­ren­der glo­ba­ler Ent­wick­ler, Eigen­tü­mer und Betrei­ber von Logi­stik­im­mo­bi­li­en, Rechen­zen­tren und Syste­men für erneu­er­ba­re Ener­gien und ent­spre­chen­de Tech­no­lo­gien. Mit lang­jäh­ri­ger Erfah­rung und umfas­sen­der ope­ra­ti­ver Exper­ti­se begrün­det und ent­wickelt GLP pro­spe­rie­ren­de Unter­neh­men und schafft Wert für sei­ne Kun­den. GLP besitzt Ver­mö­gens­wer­te und führt Unter­neh­men in 17 Län­dern in Asi­en, Euro­pa sowie in Nord- und Süd­ame­ri­ka. GLP Capi­tal Part­ners, ein glo­ba­ler Mana­ger für alter­na­ti­ve Invest­ments mit rund 128 Mil­li­ar­den US-Dol­lar an ver­wal­te­tem Ver­mö­gen zum Stich­tag 31. Dezem­ber 2023, ist exklu­si­ver Invest­ment und Asset Mana­ger für GLP.

Mit sei­nem Enga­ge­ment für eine gro­ße Band­brei­te an ESG-Prin­zi­pi­en möch­te GLP sei­ne Geschäfts­ak­ti­vi­tä­ten auf­wer­ten, die Inter­es­sen sei­ner Stake­hol­der schüt­zen, Mit­ar­bei­tern und Kun­den Wert­schät­zung ent­ge­gen­brin­gen und Kom­mu­nen, in denen GLP-Stand­or­te ange­sie­delt sind, för­dern. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen unter glp​.com/​g​l​o​bal.

Zum 31. März 2024 umfass­te das euro­päi­sche Bestand­sport­fo­lio von GLP mehr als 9,8 Mil­lio­nen Qua­drat­me­ter Logi­stik­flä­che. Es erstreckt sich auf aus­ge­wähl­te stra­te­gi­sche Logi­stik­märk­te und ist an Blue-Chip-Kun­den wie Ama­zon, DHL und GXO Logi­stics ver­mie­tet. Das Unter­neh­men ver­fügt in Euro­pa über einen erst­klas­si­gen Bestand an Bau­grund­stücken, der die Ent­wick­lung wei­te­rer 1,7 Mil­lio­nen Qua­drat­me­ter ermöglicht.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen über das Euro­pa­ge­schäft von GLP unter eu​.glp​.com/​de/