Das Städ­ti­sche Blas­or­che­ster der Musik­schu­le Bay­reuth lädt am Mon­tag, 6. Mai, um 18.15 Uhr, zu einem Frei­luft­kon­zert auf dem Stadt­parkett ein. Bei die­sem Kon­zert wer­den Spen­den für die Kurier-Stif­tung „Men­schen in Not“ gesam­melt. Das Städ­ti­sche Blas­or­che­ster unter der Lei­tung von Peter König enga­giert sich seit vie­len Jah­ren für bedürf­ti­ge Men­schen in der Regi­on. Daher freu­en sich die Lai­en­mu­si­ke­rin­nen und ‑musi­ker auf zahl­rei­chen Besuch und wün­schen viel Spaß beim Zuhö­ren. Bei Regen­wet­ter muss das Kon­zert lei­der entfallen.