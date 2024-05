Bis zum 29. Mai heißt es wie­der „Ein­tritt frei – in Erlan­gens Stadt­ge­schich­te“. Wäh­rend der Umbau­pha­se zwi­schen zwei Son­der­aus­stel­lun­gen lädt das Erlan­ger Stadt­mu­se­um zu einem kosten­lo­sen Besuch der Dau­er­aus­stel­lung ein. In fünf Abtei­lun­gen ver­mit­telt die­se Erlan­gens Geschich­te von den Spu­ren der ersten Men­schen in der Regi­on bis ins 20. Jahr­hun­dert. Im Zen­trum steht die Barock­stadt mit den huge­not­ti­schen Hand­wer­ken und Manu­fak­tu­ren, mit Resi­denz und Uni­ver­si­tät. Wei­te­re The­men sind die Umbrü­che des Indu­strie­zeit­al­ters wie auch der Stadt­ge­sell­schaft seit dem Kai­ser­reich im Kon­text der deut­schen Geschich­te. Der Rund­gang endet mit der Ent­wick­lung zur Sie­mens­stadt nach dem Zwei­ten Weltkrieg.

Kin­der erhal­ten an der Kas­se kosten­lo­se Such­spie­le zur Ur- und Früh­ge­schich­te, zur Erlan­ger Alt­stadt oder zur Neu­stadt und bege­ben sich damit auf span­nen­de Ent­deckungs­tou­ren durchs Stadt­mu­se­um. www​.stadt​mu​se​um​-erlan​gen​.de