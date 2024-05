Etwas frü­her als sonst fand heu­er die 28. Aus­ga­be des belieb­ten Eggols­hei­mer Bür­ger­schie­ßens statt. Es nahm eine beacht­li­che Zahl von 404 Bür­ge­rin­nen und Bür­ger teil.

An sechs Schieß­ta­gen, ver­teilt auf zwei Wochen im April, fan­den etwas mehr als 400 Teil­neh­mer den Weg ins Schüt­zen­heim. Die teil­neh­men­den Bür­ger gaben ca. 20550 Schuss ab, gewan­nen 140 Fla­schen Sekt und lie­ßen sich ca. 800 Piz­za­bröt­chen schmecken, die von der Küchen­crew des Ver­eins unter der Lei­tung von Mari­on Schwarz­mann zube­rei­tet wor­den waren. Auf­grund der erfolg­rei­chen letz­ten zwei Jah­re, wur­de der Sonn­tag der 28.04.2024 als letz­ter, ver­län­ger­ter Schieß­tag eta­bliert. So konn­ten sich die teil­neh­men­den Bür­ge­rin­nen und Bür­ger nach Abga­be ihrer Schüs­se bei einem Früh­schop­pen, mit Weiß­wür­sten und Bre­zen, sowie einem reich­hal­ti­gen Kaf­fee und Kuchen­buf­fet stärken.

Nach den ersten drei eher ruhi­gen Schieß­ta­gen mit etwas mehr als „nur“ 100 Teil­neh­mer, rann­ten ab Tag 4 die Eggols­hei­mer Bür­ge­rin­nen und Bür­ger dem Schüt­zen­ver­ein sprich­wört­lich die Türe ein. Mit fast 100 Neu­an­mel­dun­gen pro Tag hat­ten die Ver­ant­wort­li­chen der Ein­tracht in Woche zwei alle Hän­de voll zu tun, doch das ein­ge­spiel­te Team der Ein­tracht konn­te die War­te­zeit der Teil­neh­mer auf ein erträg­li­ches Mini­mum reduzieren.

Am Stand selbst beka­men alle Teil­neh­mer vom geschul­ten Per­so­nal des Schüt­zen­ver­eins eine Ein­wei­sung in die Hand­ha­bung der ver­eins­ei­ge­nen Luft­ge­weh­re. Geschos­sen wer­den konn­te dann sit­zend auf­ge­legt, oder frei­ste­hend. Auch für unse­re Jüng­sten war die Teil­nah­me am Bür­ger­schie­ßen kein Pro­blem. Mit dem Infra­rot (IR)-Gewehr konn­ten alle unter 12 Jah­ren ihre Seri­en und König­schei­ben schie­ßen und wur­den auch mit in die offi­zi­el­le Wer­tung auf­ge­nom­men. In die­sem Jahr gelang der per­fek­te Schuss (ein 0,0 Tei­ler) nur Leo Lodes von der Grup­pie­rung „The Win­ners“ und das am IR-Stand!

Die Gescheh­nis­se im Schieß­stand wur­den live per Bea­mer im Gast­raum des Schützenheims über­tra­gen. Ein neu­er, grö­ße­rer Fern­se­her zeig­te die stän­dig aktua­li­sier­ten Plat­zie­run­gen des lau­fen­den Wett­be­werbs an.

Die Preis­ver­lei­hung star­te­te heu­er in gewohn­ter Form direkt nach Ende des letz­ten Schieß­ta­ges. In einem gut gefüll­ten Schüt­zen­heim mach­te sich der 1. Vor­stand Ste­fan Hart­mann und der 1. Schüt­zen­mei­ster Tho­mas Kohl­mann an die Arbeit.

In der Ein­zel­wer­tung holt sich Mat­thi­as Wre­de von der Grup­pie­rung „Die Gang“ mit 4,2 Tei­ler (2,0T/ 2,2T) Platz 1 vor Georg Orth von der Grup­pie­rung „The Win­ners“ mit 5,0 Tei­ler (2,2T/ 2,8T) und Christ­oper Haas eben­falls von der Grup­pie­rung „Die Gang“, auch mit 5,0 Tei­ler (2,0T / 3,0T).

Wei­ter ging es mit der hat umkämpf­ten Mann­schafts­wer­tung. Hier gab es am letz­ten Schieß­tag durch die vie­len guten Ergeb­nis­se noch eini­ge Wech­sel. Die Besten sechs Schüt­zen einer Grup­pie­rung wer­den zur Mann­schafts­wer­tung her­an­ge­zo­gen. Ein wei­te­res Mal konn­te die Grup­pie­rung „Die Gang“ jubeln, denn sie thro­nen mit ins­ge­samt 81,4 Tei­lern auf Platz 1, dicht gefolgt von der Grup­pie­rung „The Win­ners“ auf Platz 2 mit 88,6 Tei­lern und den St. Mar­tin Schüt­zen mit 104,4 Tei­lern auf Platz 3.

In der Meist­be­tei­li­gung war die Mes­se bereits gele­sen. Die FFW Unter­stür­mig holt sich den 1. Platz mit sage und schrei­be 98 Teil­neh­mern! Auf Platz 2 fin­det sich die Jubel­wehr von der FFW Eggols­heim ein, die mit 58 Teil­neh­mern am dies­jäh­ri­gen Bür­ger­schie­ßen ver­tre­ten war. Um Platz drei wur­de bis zur letz­ten Minu­te gekämpft. Hier setz­ten sich die St. Mar­tin Schüt­zen am Ende mit 47 Teil­neh­mern durch, nur ein Teil­neh­mer Dif­fe­renz zu Platz 4, auf dem sich die Grup­pie­rung „The Win­ners“ ein­fin­det. Die ersten drei Grup­pie­run­gen konn­ten sich über reich­hal­ti­ge Brot­zeit­pa­ke­te und Geträn­ke­gut­schei­ne freu­en. Auf­grund des äußerst knap­pen Aus­gangs, hat sich die Vor­stand­schaft dar­auf geei­nigt auch für den 4. Platz Brot­zeit- und Geträn­ke­gut­schei­ne nach­zu­rei­chen. Somit steht vier gro­ßen Brot­zeit­fe­sten mit zünf­ti­gen frän­ki­schen Lecke­rei­en und allem was dazu gehört nichts mehr im Wege.

Bevor der neue Bür­ger­schüt­zen­kö­nig bekannt gege­ben wur­de, konn­te sich die Jugend auf die Ver­lei­hung des Jugend-Piz­za-Königs freu­en. Die Jugend­li­chen unter 12 Jah­ren hat­ten hier­bei die Mög­lich­keit, einen ver­deck­ten Schuss mit dem IR-Gewehr, die unter 16 Jah­ren mit dem Luft­ge­wehr abzu­ge­ben. Hier gewann Anna-Lena Dot­ter­weich (The Win­ners) mit einem 31,0 Tei­ler vor Maja Schnei­der (FFW Eggols­heim) mit einem 100,4 Tei­ler und Nick Prosch (FFW Unter­stür­mig) mit einem 106,8 Tei­ler. Anna-Lena konn­te sich über ihren Preis, einen Maxi-Piz­za­gut­schein freuen.

Zum Ende der Preis­ver­lei­hung wur­de es bei der Bekannt­ga­be des neu­en Bür­ger­schüt­zen­kö­nigs span­nend. Hier­bei fie­len die Ergeb­nis­se knapp aus, den­noch gab es eine dicke Über­ra­schung, denn der neue Bür­ger­schüt­zen­kö­nig ist kein König, son­dern erst­mals seit 2017 wie­der eine Bürgerschützenkönigin!

Eli­sa­beth Eis­mann von den St. Mar­tin Schüt­zen sicher­te sich die Königs­wür­de mit einem 15 Tei­ler vor Enri­co Lache (SKC Eggols­heim) mit einem 17,4 Tei­ler und Micha­el Neu­bau­er (Papas @Faulenzer) mit einem 18,0 Teiler.

Somit haben wir zum drit­ten Mal in Fol­ge einen Bür­ger­schüt­zen­kö­ni­g/-köni­gin wel­cher/-e auf dem Nach­na­men Eis­mann hört. Ein histo­ri­scher Hattrick!

Als Fina­le absol­vier­te die neue Bür­ger­schüt­zen­kö­ni­gin den tra­di­tio­nel­len Königstanz unter fre­ne­ti­schen Applaus der anwe­sen­den Schüt­zen sowie der über­aus erfreu­en Mut­ter und Tan­te, wel­che als Team­ma­na­ge­rin der St. Mar­tin Schüt­zen natür­lich dop­pel­ten Grund zur Freu­de hatte.

Es ergeht ein herz­li­ches „Ver­gelts Gott“ an alle Teil­neh­mer und Mit­wir­ken­de. Der Schüt­zen­ver­ein Ein­tracht Eggols­heim freut sich schon alle Inter­es­sier­ten im näch­sten Jahr wie­der begrü­ßen zu dür­fen. Soll­te jemand „Blut geleckt“ haben und das Luft­ge­wehr- oder Luft­pi­sto­len­schie­ßen aus­pro­bie­ren wol­len, gibt es hier­zu jeden Mitt­woch ab 18:30 Uhr die Mög­lich­keit auf ein kosten­lo­ses Schnuppertraining.