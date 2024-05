Tho­re Sönk­sen fei­ert Baye­ri­sche 9‑Ball Meisterschaft

Am ver­gan­ge­nen Wochen­en­de fan­den in Hof und Selb die Baye­ri­schen Pool-Bil­lard-Mei­ster­schaf­ten in den Dis­zi­pli­nen 9- und 10-Ball statt. Tho­re Sönk­sen, der für die Ach Ball Crew Bam­berg e.V. in der Alters­klas­se Senio­ren an den Start ging, konn­te sich in Hof auf Rang eins spie­len und damit auch die Qua­li­fi­ka­ti­on für die Deut­sche Mei­ster­schaft im Herbst im hes­si­schen Bad Wil­dun­gen erringen.

Ihm gelang damit unter den ober­frän­ki­schen Star­tern die mit Abstand beste Platzierung.

Als gesetz­ter Spie­ler traf er in Run­de zwei auf sei­nen Ver­eins­kol­le­gen Mar­kus Mes­sing­schla­ger, den er mit 6 : 2 schla­gen konn­te. Gegen Mar­tin Fäss­ler vom 1. PBC Mem­min­gen ging es etwas enger zu, aber Sönk­sen ging mit 6 : 4 vom Tisch. In der KO-Run­de traf er anschlie­ßend auf Milo Kova­ce­vic (BSV Ergol­ding). Die­se Par­tie gewann er mit 7 : 5 und stand damit schon im Halb­fi­na­le. Sascha Zinow­sky vom SC Din­gol­fing lei­ste­te jedoch kei­nen gro­ßen Wider­stand und Sönk­sen zog mit einem deut­li­chen 7 : 2 ins Fina­le ein. Der Bam­ber­ger war jetzt rich­tig gut in Fahrt und ver­wies den Unter­fran­ken Micha­el Götz (1. BSV Schweb­heim) mit 7 : 4 auf den zwei­ten Platz.

Wei­te­re Teil­neh­mer aus Ober­fran­ken waren Jür­gen Boden­stein vom BC Selb und sein Ver­eins­kol­le­ge Hans Voigt in der Alters­klas­se Senio­ren. Für den SPC Hof ging Felix Bick ins Ren­nen, sowie Chri­sti­an Zielon­ka von ABC Bam­berg. Timo Veit nütz­te sei­nen Heim­vor­teil beim BC Selb lei­der nicht aus und er lan­de­te in der End­ab­rech­nung im hin­te­ren Mit­tel­feld. Eva Weiß­mann (BSV Peg­nitz) plat­zier­te sich im Feld der Ladies auf dem sech­sten Rang.

Die Her­ren beim BC Selb, sowie die Senio­ren und Ladies beim SPC Hof boten an die­sem Wochen­en­de bestes Pool-Bil­lard auf hohem Niveau.

Anders als das bei Frei­zeit­spie­lern belieb­te 8‑Ball sind die Dis­zi­pli­nen 9- und 10-Ball soge­nann­te Rota­ti­ons­spie­le. Es wird mit 9, bzw. 10 Kugeln gespielt, die Objekt­ku­geln sind in auf­stei­gen­der Num­me­rie­rung anzuspielen.