Im Rah­men der in die­sem Monat statt­fin­den­den Akti­ons­ta­ge zur Sanie­rung ist bis zum 17. Mai die Aus­stel­lung „Aktu­el­le Archi­tek­tur in Ober­fran­ken 2.0“ im Foy­er des Land­rats­amts zu sehen.

Ein wich­ti­ges Ziel der Sanie­rungs­ta­ge ist es auch, zu nach­hal­ti­gem Bau­en anzu­re­gen. So soll der Flä­chen­ver­brauch redu­ziert, aber auch die Lebens­qua­li­tät in den Kom­mu­nen ver­bes­sert wer­den. Sie wer­den vom Baye­ri­schen Staats­mi­ni­ste­ri­um für Wirt­schaft, Lan­des­ent­wick­lung und Ener­gie gefördert.

In die­sem Kon­text steht auch die Aus­stel­lung „Aktu­el­le Archi­tek­tur in Ober­fran­ken 2.0“, die in Anleh­nung an den gleich­na­mi­gen Archi­tek­tur­füh­rer von Enri­co San­ti­fal­ler und der Initia­ti­ve Bau­kunst in Ober­fran­ken ent­stan­den ist. Prä­sen­tiert wer­den von einer Fach­ju­ry aus­ge­wähl­te Gebäu­de, die neu­es Leben in Orts­ker­ne und Innen­städ­te brin­gen. Sie suchen bei den viel­fäl­ti­gen Anfor­de­run­gen an Gebäu­de und ihre Funk­tio­nen neue Ansät­ze und Ideen. Sie gehen etwa beim Senio­ren­woh­nen neue Wege und stel­len inno­va­ti­ve Räu­me für Arbeits- und For­schungs­plät­ze bereit:

Muti­ge Archi­tek­tu­ren, die neue Mög­lich­kei­ten für Arbei­ten, Woh­nen, Kul­tur – mit einem Wort das Leben – den­ken und umsetzen.

So ver­knüpft „Aktu­el­le Archi­tek­tur in Ober­fran­ken 2.0“ wie ein Kalei­do­skop Muti­ge und Krea­ti­ves, Men­schen und Archi­tek­tur in einer viel­fäl­ti­gen Region.

Gezeigt wird, wie mit archi­tek­to­ni­scher und städ­te­bau­li­cher Kom­pe­tenz gesell­schaft­li­che Lösun­gen für die Anfor­de­run­gen von Heu­te gefun­den wer­den kön­nen. Ziel ist es, dafür Impul­se und Ideen zu geben. Der Regi­on gibt dies Attrak­ti­vi­tät und macht sie reiz­vol­ler, was durch­aus als Stand­ort­vor­teil zu wer­ten ist.

Bei den gezeig­ten Bei­spie­len geht es um Neu­bau­ten, Sanie­run­gen und Frei­raum­ge­stal­tun­gen, die jeweils indi­vi­du­ell pass­ge­nau gestal­tet wurden.

Sie wol­len und kön­nen Hil­fe­stel­lung für regio­na­le Akteu­re, die sich, mit dem Ziel der Stär­kung der regio­na­len Iden­ti­tät den ver­än­der­ten Rah­men­be­din­gun­gen in einem dyna­mi­schen Umstruk­tu­rie­rungs­pro­zess stellen.

Inter­es­sier­te kön­nen die Aus­stel­lung im Foy­er des Land­rats­amts zu den nor­ma­len Öff­nungs­zei­ten vom 3. bis zum 17. Mai 2024 besuchen:

Mon­tag, Diens­tag: 07:30–14:00 Uhr;

Mitt­woch: 07:30–12:00 Uhr;

Don­ners­tag: 07:30–17:00 Uhr;

Frei­tag: 07:30–13:30 Uhr

Wei­te­re Ver­an­stal­tun­gen der Akti­ons­ta­ge Sanie­rung in Stadt und Land­kreis Bayreuth

Sams­tag, 04.05.2024, 09:30 bis 16:00 Uhr – ele­ments Ener­gie­zen­trum, Dr.-Hans-Frisch-Straße 5, 95448 Bay­reuth: Akti­ons­tag Bad- und Heizungssanierung

Sams­tag, 04.05.2024, 16:30 Uhr, Stadt­teil St. Geor­gen, Bay­reuth: Besich­ti­gung: Wie­der­be­le­bung der alten Insel­knei­pe als Wohnhaus

Mon­tag, 06.05.2024, 17:00 Uhr, Stadt­teil Saas, Bay­reuth: Besich­ti­gung: Sanie­rung und Erwei­te­rung eines Einfamilienhauses

Sams­tag, 18.05.2024, 10:00 Uhr, Bay­reuth: Besich­ti­gung: Sanie­rung eines alten Sand­stein­hau­ses mit­ten in der Stadt (Die genaue Adres­se wird nach erfolg­ter Anmel­dung mitgeteilt)

Umfas­sen­de Infor­ma­tio­nen und alle Ter­mi­ne zu Besich­ti­gun­gen und Ver­an­stal­tun­gen unter die­sem Link:

https://​hausund​hof​.bay​ern/​a​k​t​i​o​n​s​t​a​g​e​2​0​24/