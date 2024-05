Die Uni­ver­si­tät Bay­reuth ist wei­ter­hin eine der Top-Unis in Deutsch­land. Sie erhielt im aktu­el­len Ran­king des Cen­trums für Hoch­schul­ent­wick­lung (CHE) aus­ge­zeich­ne­te Bewer­tun­gen in den Fächern Bio­lo­gie, Che­mie, Bio­che­mie, Geo­gra­phie, Geo­wis­sen­schaf­ten, Infor­ma­tik, Mathe­ma­tik, Phy­sik und Sport­wis­sen­schaft. Das CHE hat dafür rund 120.000 Stu­die­ren­de in ganz Deutsch­land befragt.*

Deut­lich über­durch­schnitt­lich schnei­det die Uni Bay­reuth in den Fächern Sport, Phy­sik und Geo­wis­sen­schaf­ten ab. Spit­zen­no­ten ver­ge­ben die Bay­reu­ther Stu­die­ren­den ihrer Uni beim Lehr­an­ge­bot, bei der all­ge­mei­nen Stu­di­en­si­tua­ti­on und der Betreu­ung im Stu­di­um, bei der Biblio­theks­aus­stat­tung, IT-Infra­struk­tur und den Räumen.

Im Bereich Stu­di­en­si­tua­ti­on an der Uni­ver­si­tät Bay­reuth schät­zen die Stu­die­ren­den aller unter­such­ten Fächer die exzel­len­te Betreu­ung durch Leh­ren­de, die eng­ma­schi­ge Unter­stüt­zung im Stu­di­um sowie die inhalt­li­che Brei­te des Lehr­an­ge­bots. Best­no­ten erhielt ins­be­son­de­re die Unter­stüt­zung am Stu­di­en­an­fang. Eben­so sehr hohe Bewer­tun­gen ver­ga­ben die Bay­reu­ther Stu­die­ren­den für die Stu­di­en­or­ga­ni­sa­ti­on, Unter­stüt­zung bei Aus­lands­auf­ent­hal­ten und fach­wis­sen­schaft­li­chen Kom­pe­ten­zen. Auch die Ein­füh­rung in wis­sen­schaft­li­ches Arbei­ten und Labor­prak­ti­ka erhiel­ten Spit­zen­be­wer­tun­gen. Wei­ter­hin sind die Befrag­ten mit der all­ge­mei­nen Stu­di­en­si­tua­ti­on an der Uni­ver­si­tät Bay­reuth sehr zufrie­den. Sie fin­den über­wie­gend, es sei „sehr gut mög­lich, den Abschluss des Stu­di­ums in ange­mes­se­ner Zeit zu erreichen“.

„Wir erhal­ten hier die Bestä­ti­gung, dass wir wis­sen­schaft­lich anspruchs­vol­le Stu­di­en­gän­ge anbie­ten, die pass­ge­nau ent­hal­ten, was jun­ge Men­schen für ihren Wer­de­gang brau­chen, und dass wir sie dabei sehr gut beglei­ten. Dafür dan­ke ich allen Leh­ren­den und For­schen­den an der Uni­ver­si­tät Bay­reuth“, sagt Uni­ver­si­täts­prä­si­dent Prof. Dr. Ste­fan Leib­le. „Wenn man bedenkt, dass gera­de die­se befrag­te Gene­ra­ti­on teil­wei­se unter Coro­na-Bedin­gun­gen ihr Stu­di­um begon­nen und dann den Über­gang zur Nor­ma­li­tät erlebt hat, freut es mich umso mehr, dass sie so zufrie­den mit den Bedin­gun­gen an der Uni­ver­si­tät Bay­reuth ist.“

Die sehr guten Ergeb­nis­se des Ran­kings basie­ren auf einer CHE-Umfra­ge unter den Bay­reu­ther Bache­lor-Stu­die­ren­den in den Fächern Bio­lo­gie, Che­mie, Bio­che­mie, Geo­gra­phie, Geo­wis­sen­schaf­ten, Infor­ma­tik, Mathe­ma­tik, Phy­sik und Sport­wis­sen­schaft. Zusam­men mit Fak­ten über die Stu­di­en­an­ge­bo­te geben die Bewer­tun­gen einen Über­blick über die tat­säch­li­chen Bedin­gun­gen im Stu­di­um. In der CHE-Umfra­ge beno­ten die Stu­die­ren­den neben der all­ge­mei­nen Stu­di­en­si­tua­ti­on unter ande­rem auch das Lehr­an­ge­bot, die Betreu­ung und Unter­stüt­zung im Stu­di­um, digi­ta­le Lehr­ele­men­te sowie die Pra­xis­ori­en­tie­rung und For­schungs­ori­en­tie­rung in der Leh­re – letz­te­re zeigt etwa, inwie­weit in den Lehr­ver­an­stal­tun­gen auf aktu­el­le For­schungs­er­geb­nis­se Bezug genom­men und die Mög­lich­keit eige­ner For­schungs­ak­ti­vi­tä­ten schon im Rah­men von Lehr­ver­an­stal­tun­gen gege­ben wird.