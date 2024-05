Die Städ­ti­sche Sing- und Musik­schu­le Forch­heim in der Wall­stra­ße 17 öff­net ihre Türen für alle Musik­in­ter­es­sier­ten zum jähr­li­chen Tag der offe­nen Tür! Am Sams­tag, 11. Mai 2024, von 14 bis 17 Uhr kann sich die Öffent­lich­keit in das viel­fäl­ti­ge Unter­richts­an­ge­bot für Kin­der, Jugend­li­che und Erwach­se­ne hin­ein­schnup­pern, sich infor­mie­ren, die Lehr­kräf­te ken­nen­ler­nen und sich an die­sem Tag auch schon für einen Kurs anmel­den Die Lehr­kräf­te ste­hen zur indi­vi­du­el­len Bera­tung zur Ver­fü­gung und beant­wor­ten Fra­gen. Vor Ort dür­fen ver­schie­de­ne Instru­men­te aus­pro­biert wer­den. Die Sing- und Musik­schu­le prä­sen­tiert sich in all ihren Facet­ten und bie­tet Jung und Alt die Mög­lich­keit, gleich zum kom­men­den Schul­jahr 2024/2025 einzusteigen.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen erteilt auch ger­ne das Musik­schul­se­kre­ta­ri­at unter der Tele­fon­num­mer 09191 714–269 bzw. unter der E‑Mail-Adres­se musikschule@​forchheim.​de oder über die städ­ti­sche Home­page www​.forch​heim​.de unter dem Link:https://​t1p​.de/​w​j​zwj