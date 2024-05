Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Gegen­stän­de im Wert von 900 Euro aus Wohn­mo­bil gestohlen

BAM­BERG. In der Zeit zwi­schen Don­ners­tag, 02.05.24 und Sonn­tag, 05.05.24 dran­gen Unbe­kann­te in ein Wohn­mo­bil ein, wel­ches in der Klo­ster-Lang­heim-Stra­ße abge­stellt war. Dar­aus wur­den ver­schie­de­ne Cam­ping­ar­ti­kel, sowie Beklei­dung und Elek­tro­ar­ti­kel im Wert von ca. 900 Euro gestohlen.

Täter­hin­wei­se nimmt die Poli­zei Bam­berg-Stadt unter der Tel.-Nr. 0951/9129–210 entgegen.

Fahr­rad­dieb­stäh­le

BAM­BERG. Gleich zwei Fahr­rä­der wur­den einem Ehe­paar am 04.05.2024 in der Innen­stadt gestoh­len. Sie hat­ten ihre E‑Bikes gegen 11:00 Uhr in der Jesui­ten­stra­ße an einen Fahr­rad­stän­der gesperrt. Als sie gegen 14:00 Uhr zurück­ka­men waren das schwar­ze und das wei­ße Fahr­rad im Gesamt­wert von ca. 1.600 Euro samt Schloss verschwunden.

Täter­hin­wei­se nimmt die Poli­zei Bam­berg-Stadt unter der Tel.-Nr. 0951/9129–210 entgegen.

Trüm­mer­feld am Montagmorgen

BAM­BERG. Mon­tag­früh gegen 5:00 Uhr wur­de die Poli­zei Bam­berg-Stadt über ein Trüm­mer­feld in der Kro­na­cher Stra­ße unter­rich­tet. Dort wur­de, ver­mut­lich von einem Sat­tel­zug, eine Ampel, sowie zwei Ver­kehrs­schil­der umge­fah­ren und beschä­digt. Der Unfall­ver­ur­sa­cher ent­fern­te sich vom Unfall­ort, ohne sich um den ent­stan­de­nen Scha­den in Höhe von ca. 5.000 Euro zu kümmern.

Täter­hin­wei­se nimmt die Poli­zei Bam­berg-Stadt unter der Tel.-Nr. 0951/9129–210 entgegen.

86-Jäh­ri­ger muss­te nach Unfall schwer ver­letzt ins Klinikum

BAM­BERG. Mon­tag­früh fuhr ein 86-Jäh­ri­ger mit sei­nem Kran­ken­fahr­stuhl auf den Bür­ger­steig in der Gau­stadter Haupt­stra­ße. Hier­bei ver­lor er über sein Fahr­zeug die Kon­trol­le und kol­li­dier­te mit dort ste­hen­den Ein­kaufs­wä­gen. Danach dreh­te er sich um 180 Grad und fuhr unkon­trol­liert schnell zurück auf die Stra­ße. Dort stieß er gegen das Fahr­zeug einer 60-Jäh­ri­gen. Der Unfall­ver­ur­sa­cher muss­te schwer ver­letzt ins Kli­ni­kum gebracht wer­den. Sach­scha­den an den bei­den Fahr­zeu­gen ent­stand in Höhe von ca. 500 Euro.

Gel­be Säcke stan­den in Brand

BAM­BERG. Mon­tag­früh wur­de die Poli­zei und Feu­er­wehr zum Mar­kus­platz geru­fen, weil dort ein gel­ber Sack in Flam­men stand. Die­ser konn­te schnell gelöscht wer­den. Sach­scha­den ent­stand dort kein Wei­te­rer. Eine hal­be Stun­de spä­ter wur­de die Poli­zei in die Unte­re König­stra­ße geru­fen, weil dort gleich meh­re­re gel­be Säcke brann­ten. Auch hier konn­te die ein­tref­fen­de Feu­er­wehr schnell den Brand löschen. Aller­dings ent­stand dort an der Haus­fas­sa­de einer Tief­ga­ra­ge ein Sach­scha­den in Höhe von ca. 1.000 Euro.

Die Poli­zei Bam­berg sucht nach Per­so­nen, die in den Berei­chen etwas Ver­däch­ti­ges beob­ach­ten konn­ten. Zeu­gen wer­den gebe­ten, sich unter der Tel.-Nr. 0951/9129–210 zu melden.

Mit Fuß gegen Auto getreten

BAM­BERG. Mon­tag­nach­mit­tag bog ein 22-Jäh­ri­ger mit sei­nem BMW von der Armee­stra­ße nach links in die Pödel­dor­fer Stra­ße ein. Dort lief ein eben­falls 22-Jäh­ri­ger und trat aus unbe­kann­ten Grün­den mit dem Fuß gegen die Bei­fah­rer­tür des BMW, wodurch ein leich­ter Krat­zer ent­stand. Die ein­tref­fen­de Poli­zei­strei­fe konn­te den Ver­ur­sa­cher eini­ge Meter wei­ter antref­fen. Viel­leicht waren die 0,84 Pro­mil­le Grund sei­nes Aus­set­zers. Der Sach­scha­den beläuft sich auf ca. 100 Euro.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Dieb­stäh­le

EBING. In der Zeit von Frei­tag, 12.00 Uhr bis Mon­tag, 10.00 Uhr, ereig­ne­te sich in der Ring­stra­ße ein Dieb­stahl. Ein Unbe­kann­ter ent­wen­de­te aus einer Gara­ge zwei ver­sperr­te Pedelecs der Mar­ke CUBE. Bei­de sind vom Typ Ste­reo Hybrid, eines schwarz, das ande­re blau-grau. Der Scha­den beträgt ca. 24.400 Euro.

Zeu­gen, die Hin­wei­se zu dem Dieb­stahl geben kön­nen, wer­den gebe­ten sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310, in Ver­bin­dung zu setzen.

Ver­kehrs­un­fall­fluch­ten

BUR­GE­BRACH. Auf den Park­platz eines Bau­mark­tes in der Indu­strie­stra­ße ereig­ne­te sich am Sams­tag zwi­schen 11.20 Uhr und 11.35 Uhr ein Unfall mit Fah­rer­flucht. Ein Unbe­kann­ter beschä­dig­te einen wei­ßen Pkw, BMW/X1 auf der lin­ken Sei­te und ver­ließ trotz eines Sach­scha­dens in Höhe von ca. 2.000 Euro uner­laubt den Unfallort.

Zeu­gen, die Hin­wei­se zu dem Unfall geben kön­nen, wer­den gebe­ten sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310, in Ver­bin­dung zu setzen.

TROS­DORF. Am Mon­tag zwi­schen 14.30 Uhr und 15.16 Uhr kam es auf den Park­platz eines Schuh­ge­schäf­tes in der Indu­strie­stra­ße zu einem Unfall. Ein Unbe­kann­ter fuhr die Bei­fah­rer­sei­te eines schwar­zen VW/​Multivan an und beging Fah­rer­flucht. Der Sach­scha­den beträgt ca. 3.000 Euro.

Zeu­gen, die Hin­wei­se zu dem Unfall geben kön­nen, wer­den gebe­ten sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310, in Ver­bin­dung zu setzen.

Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Bamberg

Bier­la­ster kippt um

B505 / STRUL­LEN­DORF, Lkr. Bam­berg. Leich­te Ver­let­zun­gen und ein Sach­scha­den im sechs­stel­li­gen Bereich sind die Bilanz eines Ver­kehrs­un­falls auf der Bun­des­stra­ße am Mon­tag­mor­gen. Die Ver­kehrs­po­li­zei Bam­berg hat die Ermitt­lun­gen zur Unfall­ur­sa­che aufgenommen.

Gegen 09:15 Uhr befuhr ein 35-Jäh­ri­ger mit sei­nem Sat­tel­zug die B505 in Rich­tung Bam­berg. Nach­dem er die Brücken­bau­stel­le über die Bahn­li­nie bei Strul­len­dorf pas­siert hat­te und wie­der rechts auf die regu­lä­re Fahr­bahn abbie­gen woll­te, kipp­te der mit Leer­gut bela­de­ne Last­wa­gen um und blieb auf der Gegen­fahr­bahn lie­gen. Der Fah­rer konn­te, ohne dass die alar­mier­ten Feu­er­weh­ren ein­grei­fen muss­ten, das Füh­rer­haus mit leich­ten Ver­let­zun­gen ver­las­sen. Ins­ge­samt ent­stand ein Sach­scha­den von etwa 120.000 Euro. Zur Ber­gung des umge­kipp­ten Fahr­zeugs und der Ladung muss­te die B505 über meh­re­re Stun­den voll gesperrt wer­den. Die Ver­kehrs­po­li­zei Bam­berg hat die Ermitt­lun­gen zur Unfall­ur­sa­che und ein Buß­geld­ver­fah­ren gegen den Fah­rer auf­ge­nom­men. Nach der­zei­ti­gem Kennt­nis­stand hat sich offen­bar die Ladung durch die Kur­ven über die Behelfs­brücke auf­ge­schau­kelt, wodurch der Last­wa­gen letzt­lich umkippte.

Schau­lu­sti­ger zur Kas­se gebeten

B505 / STRUL­LEN­DORF, Lkr. Bam­berg. Weil er mit dem Han­dy Auf­nah­men der Unfall­stel­le mach­te, lei­te­ten Beam­te der Ver­kehrs­po­li­zei Bam­berg ein Buß­geld­ver­fah­ren gegen einen 66-jäh­ri­gen Schau­lu­sti­gen ein.

Kurz nach dem der Last­wa­gen­un­fall auf der B505 geschah, pas­sier­te der Mann mit sei­nem Last­wa­gen die Unfall­stel­le. Dabei konn­ten die ein­ge­setz­ten Poli­zei­be­am­ten erken­nen, dass der Fah­rer sein Mobil­te­le­fon in der Hand hielt und Auf­nah­men des umge­kipp­ten Fahr­zeugs mach­te. Eine Strei­fe der Ver­kehrs­po­li­zei Bam­berg konn­te den 66-Jäh­ri­gen kurz nach der Unfallört­lich­keit anhal­ten. Da der Bul­ga­ri­sche Staats­an­ge­hö­ri­ge kei­nen Wohn­sitz in Deutsch­land hat, eröff­ne­ten die Beam­ten ein Buß­geld­ver­fah­ren und behiel­ten direkt vor Ort eine Sicher­heits­lei­stung von 230 Euro ein.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bayreuth-Stadt

Dieb­stahl aus Umkleidekabine

BAY­REUTH. Aus einer unver­sperr­ten Umklei­de­ka­bi­ne der Turn­hal­le am Roten Main bedien­te sich ein Dieb am Mon­tag­abend, er ent­wen­de­te ver­schie­de­ne Gegenstände.

Am gest­ri­gen Mon­tag­abend, in der Zeit von 17:45 Uhr und 20:00 Uhr ver­schaff­te sich ein bis­lang unbe­kann­ter Täter Zugang zu einer unver­sperr­ten Umklei­de­ka­bi­ne der Turn­hal­le am Roten Main. Hier ent­wen­de­te er Mobil­te­le­fo­ne, Geld­bör­sen und Ruck­säcke ver­schie­de­ner Geschä­dig­ter. Der Gesamt­ent­wen­dungs­scha­den beläuft sich auf ca. 2.500,- Euro.

Per­so­nen die zu die­sem Zeit­punkt im Bereich der Turn­hal­le ver­däch­ti­ge Per­so­nen bemerkt haben oder ander­wei­ti­ge Hin­wei­se zu Tat oder Täter machen kön­nen, wer­den gebe­ten, die Poli­zei­in­spek­ti­on Bay­reuth-Stadt unter Tel. 0921/506‑2130 zu verständigen.

Zahl­rei­che Pkws im Stadt­teil „Roter Hügel“ beschädigt

BAY­REUTH. Über das ver­gan­ge­ne Wochen­en­de wur­den zahl­rei­che Pkws im Bay­reu­ther Stadt­teil „Roter Hügel“ beschädigt.

In der Zeit von Frei­tag­abend bis Mon­tag­mor­gen mach­ten sich bis­lang Unbe­kann­te an ins­ge­samt neun gepark­ten Fahr­zeu­gen im Stadt­teil „Roter Hügel“ zu schaf­fen. An sie­ben Pkws wur­den Außen­spie­gel abge­schla­gen oder ‑getre­ten, an zwei wei­te­ren die Kenn­zei­chen beschä­digt. Der ent­stan­de­ne Gesamt­scha­den wird auf ca. 3.500,- € geschätzt.

Hin­wei­se zu Tat oder Täter nimmt die PI Bay­reuth-Stadt unter Tel. 0921/506‑2130 entgegen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bayreuth-Land

Betrun­ke­ner Auto­fah­rer aus dem Ver­kehr gezogen

Bad Ber­neck, Lkr. Bay­reuth. 0,8 Pro­mil­le zeig­te der Alko­test bei einem Auto­fah­rer. Die Wei­ter­fahrt wur­de unterbunden.

Kurz nach Mit­ter­nacht kon­trol­lier­ten Poli­zi­sten der PI Bay­reuth-Land in Bad Ber­neck das Auto eines 35-jäh­ri­gen Man­nes aus dem west­li­chen Land­kreis. Im Rah­men der all­ge­mei­nen Ver­kehrs­kon­trol­le stell­ten die Beam­ten Alko­hol­ge­ruch fest. Ein vor Ort durch­ge­führ­ter Test ergab einen Wert von 0,84 Pro­mil­le. Zur Unter­bin­dung der Wei­ter­fahrt muss­te der Mann sein Auto ste­hen las­sen. Der Schlüs­sel wur­de vor­erst sichergestellt.

Zur Klä­rung des genau­en Alko­hol­wer­tes ver­brach­ten die Poli­zi­sten den Fah­rer zur Dienst­stel­le. Ein hier durch­ge­führ­ter, gerichts­wert­ba­rer, Atem­al­ko­hol­test erbrach­te einen Wert von 0,8 Promille.

Auf den Auto­fah­rer kommt nun ein emp­find­li­ches Buß­geld, ein Punkt in Flens­burg sowie ein ein­mo­na­ti­ges Fahr­ver­bot zu.

Aus­wär­ti­ges Fahr­zeug mit abge­lau­fe­nem TÜV brach­te Straf­tat zum Vorschein

Hum­mel­tal, Lkr. Bay­reuth. Ein abge­lau­fe­ner TÜV mach­te Ord­nungs­hü­ter auf ein Auto auf­merk­sam. Eine Über­prü­fung ergab, dass das Fahr­zeug ohne Ver­si­che­rungs­schutz ist.

Am Mon­tag, gegen 13.00 Uhr stell­ten Beam­te der PI Bay­reuth-Land im Gemein­de­be­reich Hum­mel­tal einen 5er BMW mit einem aus­wär­ti­gen Kenn­zei­chen aus dem Saar­land fest. Bei der nähe­ren Begut­ach­tung des Fahr­zeu­ges und des Kenn­zei­chens kam zum Vor­schein, dass der TÜV des BMW bereits seit Okto­ber des letz­ten Jah­res abge­lau­fen war. Im wei­te­ren Ver­lauf der poli­zei­li­chen Über­prü­fung stell­ten die Poli­zi­sten fest, dass das Fahr­zeug zur Fahn­dung aus­ge­schrie­ben ist, da kei­ne gül­ti­ge Ver­si­che­rung mehr besteht. Die Kenn­zei­chen ent­stem­pel­ten die Ord­nungs­hü­ter an Ort und Stel­le. Gegen den Fahr­zeug­hal­ter wird nun ein Ord­nungs­wid­rig­kei­ten­ver­fah­ren wegen des abge­lau­fe­nen TÜV’s sowie ein Straf­ver­fah­ren wegen eines Ver­sto­ßes nach dem Pflicht­ver­si­che­rungs­ge­setz eingeleitet.

Unbe­kann­te erbeu­te­ten erneut ein E‑Bike

Bind­lach, Lkr. Bay­reuth. Erneut hat­ten es Die­be auf ein E‑Bike abge­se­hen. Dazu bra­chen sie sogar in ein Kel­ler­ab­teil ein.

In der Nacht von Sonn­tag auf Mon­tag bra­chen Unbe­kann­te ein Kel­ler­ab­teil eines Mehr­fa­mi­li­en­wohn­hau­ses in der Bind­la­cher Hir­ten­acker­stra­ße auf. Die Täter hat­ten es auf das dar­in befind­li­che E‑Bike der Mar­ke Cube abge­se­hen und ent­wen­de­ten die­ses. Dabei beschä­dig­ten sie den Kel­ler­ver­schlag und nah­men das Bike mit. Der Wert des Rades wird auf mehr als 4000,– EUR bezif­fert. Am Kel­ler­ab­teil ent­stand nur ein sehr gerin­ger Schaden.

Die PI Bay­reuth-Land hat straf­recht­li­che Ermitt­lun­gen ein­ge­lei­tet und bit­tet um Hin­wei­se aus der Bevölkerung.

Wer hat in der Nacht von Sonn­tag auf Mon­tag, ins­be­son­de­re im Bereich der Hir­ten­acker­stra­ße in Bind­lach, ver­däch­ti­ge Wahr­neh­mun­gen gemacht?

Hin­wei­se nimmt die Poli­zei Bay­reuth-Land unter der Ruf­num­mer 0921/506‑2230 entgegen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Unfall­fluch­ten

Neun­kir­chen am Brand. Auf dem Fir­men­park­platz NAF in Neun­kir­chen am Brand ereig­ne­te sich am 03.05.2024 eine Ver­kehrs­un­fall­flucht. Ein bis­lang Unbe­kann­ter beschä­dig­te zwi­schen 12:00 Uhr und 20:00 Uhr den dort par­ken­den Pkw Opel und ent­fern­te sich im Nach­gang pflicht­wid­rig. Hin­wei­se zum Ver­ur­sa­cher des Unfalls nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim unter Tel. 09191/7090–0 entgegen.

Dieb­stäh­le

Forch­heim. Im Tat­zeit­raum von 03.04.2024 bis zum 06.05.2024 wur­de erfolg­los ver­sucht den Ziga­ret­ten­au­to­ma­ten in der Hafen­stra­ße auf­zu­he­beln. Hier­bei wur­de der Auto­mat erheb­lich beschä­digt. Hin­wei­se wer­den sei­tens der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim unter Tel. 09191/7090–0 entgegengenommen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels mit PSt Bad Staffelstein

Ford zer­kratzt und aus dem Staub gemacht

ALTEN­KUNST­ADT / LKR. LICH­TEN­FELS. Am Don­ners­tag­nach­mit­tag stell­te ein Mann sei­nen blau­en Ford Fie­sta ord­nungs­ge­mäß auf einem Park­platz in der Lang­hei­mer Stra­ße ab. Als er am Mon­tag­nach­mit­tag wie­der zu sei­nem Pkw kam, stell­te er fest, dass sein Auto im Bereich der rech­ten Fahr­zeug­sei­te kom­plett zer­kratzt war. Der Sach­scha­den beläuft sich auf rund 3.500 Euro. Zeu­gen, die sach­dien­li­che Hin­wei­se zum Ver­ur­sa­cher geben kön­nen, wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei Lich­ten­fels in Ver­bin­dung zu setzen.

Rad­fah­re­rin mit Auto zusammengestoßen

LICH­TEN­FELS. Am Mon­tag­nach­mit­tag kam es gegen 16:15 Uhr zu einem Unfall mit Ver­letz­ten in Ober­wal­len­stadt. Eine 69-jäh­ri­ge Rad­fah­re­rin befuhr auf ihrem Pedelec die Alte Reichs­stra­ße kom­mend in den Kreu­zungs­be­reich Brücken­berg. Beim que­ren der Kreu­zung über­sah sie einen vor­fahrts­be­rech­tig­ten Daihatsu, in Fol­ge des­sen wur­de sie von dem Pkw erfasst und stürz­te zu Boden. Hier­durch erlitt sie leich­te Ver­let­zun­gen und muss­te zur wei­te­ren Behand­lung ins Kli­ni­kum Lich­ten­fels gebracht wer­den. Am Daihatsu ent­stand ein Sach­scha­den von rund 900 Euro, der 69-jäh­ri­ger Fah­rer blieb unverletzt.