Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen – Stadt

Dieb­stahl eines hoch­wer­ti­gen E‑Bikes aufgeklärt

Bereits Ende April kam es zum Dieb­stahl eines hoch­wer­ti­gen E‑Bikes aus einem Fahr­rad­ge­schäft in Erlan­gen Büchen­bach. Der drei­ste Täter schob hier­bei das Fahr­rad im Wert von ca. 7000 Euro, wäh­rend der Öff­nungs­zei­ten, ein­fach aus dem Ver­kaufs­raum und konn­te uner­kannt ent­kom­men. Auch sofort ein­ge­lei­te­te Fahn­dungs­maß­nah­men durch meh­re­re Strei­fen­be­sat­zun­gen blie­ben zunächst erfolglos.

Nun konn­te die Erlan­ger Poli­zei einen Ermitt­lungs­er­folg ver­zeich­nen und den Täter iden­ti­fi­zie­ren. Mit den Auf­nah­men der Über­wa­chungs­ka­me­ra aus dem Laden gelang es nun, in Zusam­men­ar­beit mit Spe­zia­li­sten des Baye­ri­schen Lan­des­kri­mi­nal­amts, den bereits poli­zei­be­kann­ten Mann zu identifizieren.

Die­ser ent­wen­de­te näm­lich am Tag nach sei­nem Erlan­ger Dieb­stahl, auf glei­che Art und Wei­se, ein Fahr­rad im unter­frän­ki­schen Bereich und konn­te dort im Rah­men der Fahn­dung fest­ge­nom­men werden.

Auf­grund des über­ein­stim­men­den Bild­ma­te­ri­als konn­te nun eine ein­deu­ti­ge Iden­ti­fi­zie­rung erfol­gen und dem Mann somit auch der Dieb­stahl in Erlan­gen nach­ge­wie­sen wer­den. Das hier­bei ent­wen­de­te Fahr­rad konn­te aller­dings bis­lang noch nicht sicher­ge­stellt werden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Land

Pkw-Fah­rer unter Alkoholeinfluss

Eckental/​Eschenau – Am Sonn­tag­abend, 05.05.2024 wur­de der 59-jäh­ri­ge Fah­rer eines Pkw durch Poli­zei­be­am­te der Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Land in der Eschen­au­er Haupt­stra­ße einer all­ge­mei­nen Ver­kehrs­kon­trol­le unter­zo­gen. Zunächst stell­ten die Poli­zei­be­am­ten fest, dass die­ser nicht ange­gur­tet war. Des Wei­te­ren konn­te erheb­li­cher Atem­al­ko­hol­ge­ruch fest­ge­stellt werden.

Ein frei­wil­li­ger Atem­al­ko­hol­test ergab einen Wert von etwa 1,8 Pro­mil­le. Die Wei­ter­fahrt wur­de dem Ver­kehrs­teil­neh­mer vor Ort unter­sagt. Er muss­te sich in Fol­ge einer Blut­ent­nah­me unter­zie­hen. Der Füh­rer­schein wur­de sicher­ge­stellt. Ein Ermitt­lungs­er­fah­ren wegen Trun­ken­heit im Ver­kehr wur­de eingeleitet.

Ver­kehrs­un­fall mit hohem Sachschaden

Bai­er­s­dorf – Am Sonn­tag, den 05.05.24, gegen 14.00 Uhr, kam es an der Anschluss­stel­le Baiersdorf/​Nord in Fahrt­rich­tung Nürn­berg der Auto­bahn A73 zu einem Ver­kehrs­un­fall. Ein 43jähriger Mann befuhr zur Unfall­zeit mit sei­nem Mer­ce­des die Staats­stra­ße 2244, aus Bai­er­s­dorf kom­mend in Fahrt­rich­tung Forch­heim. Mit im Fahr­zeug saß ein 29jähriger Mann. Zeit­gleich befuhr ein 56jähriger Mann mit sei­nem Pkw, Ford, die Auto­bahn­ab­fahrt und woll­te an der Ampel nach links in Rich­tung Bai­er­s­dorf abbiegen.

Aus bis­lang unge­klär­ter Ursa­che kol­li­dier­ten die bei­den Fahr­zeu­ge im Kreu­zungs­be­reich. Der Ford des 56jährigen Man­nes wur­de hier­bei so schwer beschä­digt, dass die­ser einen Total­scha­den erlitt. Der Mer­ce­des des 43jährigen Man­nes wur­de eben­falls schwer beschä­digt. Bei­de Fahr­zeu­ge waren nicht mehr fahr­be­reit und muss­ten abge­schleppt wer­den.. Auf­grund aus­lau­fen­der Betriebs­stof­fe, in Ver­bin­dung mit auf­tre­ten­dem Regen, muss­te der Kreu­zungs­be­reich, bis zur Rei­ni­gung durch ein ver­stän­dig­tes Spe­zi­al­fahr­zeug, meh­re­re Stun­den gesperrt wer­den. Die Feu­er­wehr war zur Absi­che­rung der Unfall­stel­le und Ver­kehrs­lei­tung eben­falls ein­ge­setzt Es ent­stand an bei­den Fahr­zeu­gen hoher Sachschaden.

Glück­li­cher­wei­se wur­den alle Fahr­zeug­insas­sen nur leicht ver­letzt. Die Poli­zei Erlan­gen-Land hat die Ermitt­lun­gen zum Unfall­her­gang aufgenommen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Her­zo­gen­au­rach und Höch­stadt a.d. Aisch

- Fehl­an­zei­ge -