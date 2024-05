Auch in die­sem Jahr hat der Kreis­ju­gend­ring Forch­heim im Rah­men sei­ner Voll­ver­samm­lung den Preis „Ehrenamtliche/​r des Jah­res“ ver­lie­hen. Mit die­ser Aus­zeich­nung wür­digt der KJR seit vie­len Jah­ren her­aus­ra­gen­des ehren­amt­li­ches Enga­ge­ment in der Jugend­ar­beit. Die Tro­phäe „Ehren­amt­li­cher des Jah­res 2024“ ging an Ger­hard Ros­sa von der DLRG OV Forch­heim, gefolgt von André Wichert vom FC Wacker Trails­dorf als 2. Sie­ger und Sophie Bern­hardt vom Pfad­fin­der­bund Wel­ten­bumm­ler Horst Füch­se auf Platz 3.

Die gestif­te­ten Geld­prei­se in Höhe von ins­ge­samt 1.000 €, die an den jewei­li­gen Ver­ein der Geehr­ten gehen, wur­den für den 2. und 3. Preis von der stv. Land­rä­tin Rosi Kraus über­reicht, den gro­ßen Scheck für den Sie­ger über­gab der Fili­al­lei­ter der Volks­bank Forch­heim Felix Fiet­zeck. KJR-Vor­sit­zen­der Tho­mas Wilf­ling hob in den Lau­da­tio­nes die beson­de­ren Ver­dien­ste der Geehr­ten hervor.

Ger­hard Ros­sa steht seit fast 50 Jah­ren im Dienst sei­ner DLRG Forch­heim und hat in die­ser Zeit u.a. dafür gesorgt, dass Gene­ra­tio­nen von Kin­dern und Jugend­li­chen das Schwim­men erlernt haben. Bereits in jun­gen Jah­ren zur DLRG gekom­men, ließ er sich zum Ein­satz­tau­cher aus­bil­den – eine Funk­ti­on, die er seit 1981 bei zahl­rei­chen Ein­sät­zen und Übun­gen unter Beweis stel­len konnte.

Ab 1985 über­nahm er die Lei­tung des Jugend- und Erwach­se­nen­trai­nings, seit 1990 ist er Fach­übungs­lei­ter Ret­tungs­schwim­men und seit 2005 Aus­bil­der Was­ser­ret­tungs­dienst. In sei­ner Tätig­keit über­blickt und koor­di­niert er acht ver­schie­de­ne Trai­nings­grup­pen vom Anfän­ger­schwim­men bis hin zu den „Ret­tern“.

Über sei­ne ehren­amt­li­che Tätig­keit im Aus­bil­dungs­be­trieb mit Kin­dern, Jugend­li­chen und Erwach­se­nen hin­aus küm­mert er sich noch um vie­le ande­re Din­ge des Ver­eins­le­bens, wie z.B. die Durch­füh­rung der Akti­on „Tag des Schwimm­ab­zei­chens“ oder die Erste-Hil­fe-Kur­se. Neben sei­ner Tätig­keit am Becken­rand ist er außer­dem tech­ni­scher Bei­sit­zer im Vor­stand der DLRG Forchheim.

Sein uner­müd­li­cher Ein­satz als Orga­ni­sa­tor, Aus­bil­der und Men­tor habe dazu bei­getra­gen, dass die DLRG Forch­heim zu einer der bekann­te­sten und größ­ten Orga­ni­sa­tio­nen in der Regi­on gewor­den ist.

André Wichert ist seit Kin­des­bei­nen an immer für sei­nen FC Wacker Trails­dorf da. Dabei kann er auf eine jah­re­lan­ge Erfah­rung als Jugend­trai­ner und Jugend­lei­ter in den ver­schie­de­nen Alters­klas­sen zurück­blicken. In sei­ner Tätig­keit als Jugend­lei­ter von 2012 bis 2016 schaff­te er es, eine über­aus erfolg­rei­che Mäd­chen­fuß­ball­mann­schaft und ‑abtei­lung im Ver­ein aufzubauen.

Als sich zu Beginn des Jah­res 2021 ein über­ra­schen­der Trai­ner­wech­sel im E‑Jugendbereich abzeich­ne­te, zöger­te er kei­ne Sekun­de und sprang dem Ver­ein kur­zer­hand als zuver­läs­si­ger und enga­gier­ter Trai­ner der E‑Junioren zur Sei­te. Das ursprüng­lich nur bis zum Ende der Sai­son 21/22 ange­dach­te Enga­ge­ment wur­de dar­auf­hin bis zur Sai­son 22/23 verlängert.

Dar­über hin­aus initi­ier­te er den soge­nann­ten „Ball­spiel­kin­der­gar­ten“, bei dem Kin­der ab 4 Jah­ren spie­le­risch sport­li­che Basis­tech­ni­ken erler­nen und viel­fäl­ti­ge Bewe­gungs­er­fah­run­gen sam­meln können.

Sophie Bern­hardt hat seit ihrem Ein­tritt in den Horst Füch­se beim Pfad­fin­der­bund Wel­ten­bumm­ler zahl­rei­che Sta­tio­nen durch­lau­fen. Bereits 2017 mit gera­de ein­mal 14 Jah­ren hat sie die Grup­pen­füh­rung der Meu­te Rot­füch­se über­nom­men. Nach wei­te­ren Sta­tio­nen hat sie seit 2023 die Lei­tung des Horst Füch­se inne. Dort ist sie Ansprech­part­ne­rin für alle Mit­glie­der, sowohl für Kin­der und Eltern als auch für die Gruppenführungen.

Trotz ihres Stu­di­ums und ihren vie­len Ämtern ist sie immer für ihre Pfad­fin­der da. Dank ihrer Krea­ti­vi­tät und ihres Orga­ni­sa­ti­ons­ta­lents konn­ten bereits vie­le gro­ße Lager und Aktio­nen zu den ver­schie­den­sten The­men erfolg­reich umge­setzt werden.

Da sie selbst an dem Abend lei­der ver­hin­dert war, wur­de der Preis stell­ver­tre­tend von Georg Schmidt­lein vom Stamm Sechura­füch­se entgegengenommen.